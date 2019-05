Wenn der Körper endlos schmerzt

„Fibromyalgie ist kein Weichteilrheuma“, betonte Claudia Dexl, Vorsitzende des Fibromyalgie Vereins Bayern. Oftmals werden diese chronischen Faser-Muskel-Schmerzen darunter subsumiert, jedoch könne diese Fehldiagnose eine falsche medikamentöse Behandlung nach sich ziehen. Gut 60 Gäste besuchten das „Fibromyalgie-Symposium“ in der Lindauer Inselhalle, zu dem der Selbsthilfe-Verein eingeladen hatte. Ziel des Symposiums: Aufklärung über die Krankheit; Hintergrund ist der Wunsch, dass sich eine Selbsthilfegruppe vor Ort bildet: „Gleichgesinnte können sich miteinander austauschen und werden ernst genommen.“ Denn die psychischen Probleme, die eine solche Krankheit neben den in Schüben auftretenden Schmerzen mit sich bringt, seien nicht zu unterschätzen. Meist werde die Diagnose erst nach vielen Ärztebesuchen gestellt: „Das kann bis zu zwei Jahren dauern“, erzählte Dexl, die aus eigener Leidenserfahrung berichtet. Das Selbstvertrauen werde erschüttert und die Patienten fallen in eine „Opferrolle“, die nicht selten mit Vereinsamung ende. Fibromyalgie sei eine Ausschlusskrankheit mit bio-psycho-sozialem Krankheitsbild. Alle drei Lebensbereiche seien betroffen und viele andere Krankheiten müssten ausgeschlossen werden, bevor eine korrekte Diagnose möglich sei.

Die Therapie erfolge medikamentös, physikalisch und psychologisch, wobei Selbsthilfekräfte eine wichtige Rolle spielen. Stefan Duschl, zweiter Vorsitzender des Vereins, berichtete von seinem Weg, mit der Diagnose Fibromyalgie umzugehen. „Meine Ideen bestimmen meine Lebensqualität“ sei dabei sein Leitmotto gewesen, das ihm neue Fähigkeiten und Ressourcen einbrachte. Er absolvierte eine Ausbildung zum Heilpraktiker und beschäftige sich intensiv mit Ernährung, denn es gebe Lebensmittel, die helfen. So zum Beispiel Serotonin spendende Lebensmittel wie Nüsse, bittere Schokolade, Bananen, Bohnen, Rindfleisch oder Fisch. Zum Thema Bewegung schien ihm „Beweglichkeit“ ein zentrales Mittel zu sein, um Lebensfreude zurück zu gewinnen. Wichtig jedoch: Jeder und jede müsse für sich selbst finden, was gut sei. Denn nicht jeder leide unter dem Gleichen, nicht jedes Heilmittel helfe gleich. Interessant für Betroffene: Am 6. Juli findet in München auf dem Marienplatz von 10.30 bis 16.30 Uhr der Selbsthilfetag statt, bei dem sich Selbsthilfegruppen und Initiativen an über 70 Infoständen vorstellen.

Der bayerische Verein hat sich zum Ziel gesetzt, aufzuklären und Unterstützung zu geben. Ebenso auf gesundheitspolitischer Ebene ist er aktiv, um bessere Leitlinien für die Diagnostik zu implementieren, um mehr Unterstützung bei den physikalischen Verordnungen zu erlangen: Was nütze es einem chronisch Kranken, wenn er nach drei Rezepten mit jeweils sechs Anwendungen wieder Monate auf ein neues Rezept warten muss? Der Verein bietet einen Fragebogen zur Abklärung eines Fibromyalgiesyndroms; ganz neu gibt es ein Kurangebot in Bad Füssing, das speziell auf Fibromyalgiekranke ausgerichtet ist.

Und er sorgt für Informationen zu den wichtigen Themen Renten, Schwerbehindertenverfahren und Berufsunfähigkeit, zu denen in Lindau Rentenberater Peter Westermeier, beratendes Fördermitglied der Deutschen Fibromyalgievereinigung DFV und Rechtsanwalt Karl-Heinz Tempel, Vertrauensanwalt der DFV, referierten mit dem Fazit: Professionelle Hilfe sei sinnvoll, um Fristen zeitgerecht einzuhalten, um Gutachten von anerkannten Fachkräften zu erstellen und um „etwaige Fehlentwicklungen“ bereits im Vorfeld zu vermeiden.