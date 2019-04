Wenn der Computer zum besten Freund wird

Der Vergleich, den Bert te Wildt zieht, macht nachdenklich: Während die industrielle Revolution unser Klima massiv in Gefahr gebracht habe, „geht es bei der digitalen Revolution darum, dass wir nicht zulassen, dass unser geistiges Klima zerstört wird“. Der Facharzt für Psychiatrie und psychosomatische Medizin weiß, wovon er spricht: Seit bald 20 Jahren beschäftigt er sich mit den Abgründen der „schönen digitalen Welt“ – dazu gehören Computerspielsucht, Cybersex und die Abhängigkeit von sozialen Netzwerken. Bei den Lindauer Psychotherapiewochen sprach er zum Thema „Diagnostik und Therapie der internetbezogenen Störungen“.

Und auch wenn der Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen die Gefahren des World Wide Web kennt, er warnt vor einem Schwarz-Weiß-Denken: „Jeder von uns hat ein digitales Gerät in der Hosentasche und nutzt es.“ Entscheidend aber sei, dass „wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und die Haltung, die wir einnehmen“, so der Sucht-Experte, der unter anderem mit dem Buch „Digitale Junkies“ bekannt geworden ist.

Welche Ausmaße das Thema hat, machen aktuelle Zahlen deutlich: Nach einer Studie der DAK spielen rund drei Millionen Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren regelmäßig am Computer. 14,5 Prozent der Minderjährigen gelten als „Risiko Gamer“. Damit zeigen rund 465 000 aller Jugendlichen dieser Altersgruppe ein riskantes oder krankhaftes Spielverhalten im Sinne einer Gamingsucht. 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Computerspielsucht als Krankheit anerkannt.

Was aber macht die virtuelle Welt so reizvoll? Es ist unter anderem die „unmittelbare Bedürfnisbefriedigung“, sagt te Wildt. „Die Medien sind immer und überall verfügbar.“ Zudem würden bei den Spielen (mit Ranglisten, Treffern und virtuellen Tötungen) und in sozialen Netzwerken (durch Likes) die Belohnungssysteme unseres Gehirns angesprochen – ähnlich, wie dies auch bei stoffgebundenen Süchten der Fall ist. Merkmale, dass es sich um einen krankhaften Medienmissbrauch handelt, können unter anderem folgende sein:

Kontrollverlust: Der Nutzer hat den Blick für Häufigkeit und Dauer des Spielens verloren, Versuche, die Computerzeiten einzuschränken bleiben erfolglos.

Wachsende Priorität: Das Spielen am Computer und der Aufenthalt in sozialen Netzwerken wird wichtiger als analoge Hobbys.

Trotz negativer Konsequenzen wird weitergespielt.

Betroffene täuschen Familienmitglieder und Angehörige über das Ausmaß der Computernutzung.

Wenn Online-Spielen aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, setzen Entzugssymptome ein.

Anfällig für Computersucht sind vor allem Jungen beziehungsweise Männer (70 bis 80 Prozent), neben dem exzessiven Spielen steht die Abhängigkeit von virtuellen Beziehungen im Raum und die Abhängigkeit von Cybersex. Das größte Suchtpotential aber birgt das Online-Gaming. Ranglisten verraten, welche Spiele dabei hoch im Kurs stehen: League of Legends und Fortnite gehören dazu. Meist geht es dabei um Themen wie Ehre und Tradition, Heldentum und Hierarchien, Kriege und Kämpfe. Angesprochen fühlen sich oft Männer, die „ein niedriges Selbstwertgefühl haben, unsicher und einsam sind“, sagt te Wildt.

In der Therapie gehe es unter anderem um die Frage: „Wie finden die Menschen zurück in die soziale Welt?“ Selbsthilfegruppen sind ebenso wichtig, wie systemische, lösungsorientierte und ressourcenorientierte Therapieansätze. Auch Trauerarbeit könne dazugehören: „Wenn ein Mensch über Jahre mit einer virtuellen Person verbunden war, muss diese angemessen verabschiedet werden“, sagt der Suchtexperte. Hierfür gibt es virtuelle Friedhöfe, auf denen die Internethelden zu Grabe getragen werden und betrauert werden können.

Damit es gar nicht so weit kommt und junge (und auch ältere Menschen) ihr Leben in der realen Welt genießen und gestalten, sei es wichtig, vor allem in den ersten Lebensjahren „alle Sinne in der analogen Welt auszubilden“. Erst im Alter von acht Jahren lernen Kinder, Fiktion und Realität zu unterscheiden – davor sollten digitale Medien auf jeden Fall tabu sein. Phantasie soll sich erst entwickeln dürfen. Erwachsene müssten Grenzen setzen und Vorbilder sein. Und auch die Politik sieht te Wildt in der Verantwortung: Wenn Altersbegrenzungen der Spiele immer weiter zurückgehen „hat das nichts mit der zunehmenden Reife unserer Kinder zu tun, sondern mit Lobbyismus“.

Kapitulieren will der Arzt aber nicht: „Ich kämpfe immer wieder gegen Pessimismus an.“ Seine Strategie: „Unsere Aufgabe ist es die digitale Revolution zu gestalten.“