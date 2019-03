Wenn das Sterben doch immer so lustig wäre

Denn die Sache mit dem Sterben und dem Tod immer so lustig wäre, dann würde kaum jemand alt werden wollen. In Wahrheit ist es leider nicht so spaßig wie im Theater. Umso mehr lohnt sich ein Besuch des neuesten Stücks der Lindauer Marionettenoper.

Bernhard Leismüller war aufgeregt vor der Premiere des ersten Sprechtheaterstücks im Spielplan der Marionettenoper. Immerhin hat er drei Jahre Vorbereitung hinter sich. Außerdem saßen in den vollbesetzten Zuschauerreihen nicht nur jahrelange Wegbegleiter und enge Freunde der Marionettenoper, sondern auch seine Schwester und Mutter – und drei Darsteller, die schon vor fast 50 Jahren an der Produktion des Brandner Kaspar für den Bayerischen Rundfunk beteiligt waren. Gustl Bayrhammer, Toni Berger oder Fritz Strassner sind schon lange dem echten Boandlkramer gefolgt. Aber Yvonne Brosch, die damals die Enkelin Marei gespielt hat, sowie die Bacher-Dirndl, die in Umbaupausen gesungen haben, waren gerne der Einladung zur Premiere nach Lindau gefolgt.

Am Ende waren sie genauso begeistert wie der Rest des Premierenpublikums. Nach wenigen Minuten hatten Bernhard Leismüller und seine Kollegen hinter der Bühne die Nervosität abgelegt. Da passte jede Bewegung der Puppen genau auf die Texte, die vom Band kamen. Leider ist die berühmte und stimmungsvolle Aufnahme aus dem Jahr 1975 vor allem im ersten Teil stellenweise nicht perfekt zu verstehen. Aber im Grundsatz stimmt die staunend immer wiederholte Feststellung: Der Zuschauer vergisst irgendwann, dass er da vorne nur Puppen sieht und keine echten Schauspieler.

Die Marionetten haben zwar keine Mimik und bewegen auch nicht die Lippen, dennoch weiß man auch bei Massenszenen immer, wer da vorne gerade spricht. Da sind Meister an den Fäden am Werk, die ihr Handwerk im Laufe der fast zwanzig Jahren immer weiter perfektioniert haben. Da sitzt jede Bewegung, jedes Kopfdrehen, jeder Schritt. Und wenn Leismüller vorher Sorge hatte, weil das Sprechtheater im Gegensatz zu den Opern im Repertoire die ganz große Geste nicht verträgt – die Sorgen waren unberechtigt. Das Team an den Fäden war Klasse!

Letztlich geht der Brander Kaspar doch freiwillig ins Paradies

Die Tonfassung im Zusammenspiel mit den geschnitzten Charakterköpfen aus den 50er-Jahren sowie den altmodischen Kulissen geben ein Übriges dazu, dass die Zuschauer einen bemerkenswerten Theaterabend erleben. So charmant muss man den Brandner Kaspar erzählen. Diese Geschichte von dem Gauner Brandner, der dem Tod – auf gut oberbayerisch der Boandlkramer, was auf Hochdeutsch Knochenhändler heißen würde – entkommt, weil er ihn betrunken macht und beim Kartenspielen um weitere 18 Lebensjahre betrügt. Doch nachdem seine Enkelin Marei umgekommen ist, ist dieses Leben gar nichts mehr wert. Dennoch will er dem Tod nicht folgen, denn ans Paradies glaubt er nicht, weil er nur glaubt, was er sieht. Da verspricht der Bonadlkramer ihm, dass er für eine Stunde ins Paradies schauen darf, und wenn er dann will, darf er auf die erde zurückkehren.

Der Blick in das bayerische Paradies, in dem es auch Berge und Seen gibt, während bei den Preußen auch im Himmel Marschmusik läuft, verzückt den Brandner, Er gesteht all seine Sünden. Und die himmlischen Heerscharen lachen mit Petrus über den Betrug am Boandlkramer, dass der gestrenge Erzengel Michael nichts ausrichten kann. So bleibt der Brandner im Himmel der Bayern.

Der Brandner Kaspar wird in Lindau den Zuschauern sicher viel Spaß machen. Doch er bleibt vorerst Leismüllers einziger Ausflug ins Sprechtheater. Für das Jubiläum im kommenden Jahr plant er eine Neufassung der Feldermaus, die schon seit 2005 auf dem Spielplan der Marionettenoper steht. Und danach sei „eine ganze tolle große Oper“ zu erwarten – mehr wollte Leismüller aber noch nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass diese die Zuschauer dann ebenso begeistert wie der Brandner Kaspar, für den es minutenlangen Beifall gab.