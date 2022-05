Wenn das Licht die Nacht zum Tag macht

Lichtverschmutzung war das Thema eines Vortrags, zu dem die Lindauer ÖDP eingeladen hatte. Viele Zuhörer waren überrascht über die Brisanz dieses wachsenden Problems, das André Pix mit viel Fachwissen und Fakten geschildert habe, schreibt die ÖDP in einer Pressemitteilung. Das Licht in der Nacht durch Straßenbeleuchtung, Leuchtreklamen und Festbeleuchtungen nimmt zu und stört in ungeahnt hohem Maß die Natur, Pflanzen und nachtaktive Tiere. Das beliebte Glühwürmchen sei da nur ein Beispiel. 64 Prozent der nächtlichen Insekten sorgen für die natürliche Bestäubung der Pflanzen. Selbst der Mensch werde in seinem Tag-Nacht-Rhythmus durch zu viel Licht gestört. Der Referent dazu: „In dem Maß, wie das Dunkelhormon Melatonin durch die zunehmende nächtliche Lichtüberflutung weniger produziert wird, nehmen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen für den Menschen zu.“ Herz-Kreislaufprobleme, Schwächung des Immunsystems und Stoffwechselstörungen bis hin zur psychischen Instabilität sind die Folgen. In größeren Städten verursacht die Lichterflut eine „Lichtglocke“, die weit über die Stadtgrenzen hinaus ihre störenden Auswirkungen zeigt.

Die 25 Zuhörer waren interessiert daran, welche Lösungen denkbar wären. So arbeiten die „Paten der Nacht“, eine Vereinigung engagierter Fachleute, daran, Wege aufzuzeigen, wie denn diese Lichtverschmutzung reduziert werden könne. Am schädlichsten für Tier und Mensch sei, wenn das Licht einen hohen Blauanteil hat und dazu noch lange Zeit eingeschaltet ist, was zumeist bei den beliebten LED-Leuchten der Fall ist. Hierbei werden die Insekten in eine tödliche Falle gelockt. „Das beste Licht ist das, welches ausgeschaltet ist!“, fasste es Pix zusammen. Deshalb heißt die Empfehlung: „22 Uhr – Licht aus!“. Diese Aktion soll ein neues Bewusstsein schaffen, wobei bei der Straßenbeleuchtung allerdings andere Kriterien gelten. Beim nächsten Lampenkauf sollte auf warme Lichtfarben mit höchstens 3000 K (Einheit der Farbtemperatur) geachtet werden. Leuchter sollen grundsätzlich nach unten strahlen, Bäume sollten nie angestrahlt werden, denn dort hätten bis zu 300 Insektenarten ihren Lebensraum; Garten- und Wegeleuchten, auch die Beleuchtung von Gebäuden sollten früh abgeschaltet werden, damit die Nacht sich rechtzeitig ausbreiten könne. Es wäre schon ein Erfolg, schloss Pix, wenn die Lichtüberflutung ab 23 Uhr um 70 Prozent reduziert werden könnte. In der anschließenden Diskussion wurde angeregt, dieses Thema auch an Schulen zu vermitteln. Bei der Therme Lindau, die ja bis tief in die Nacht hinein voll beleuchtet wird, will die ÖDP-Stadträtin Christiane Norff entsprechende Fragen an den Betreiber stellen.