Wenn das Auto den Paketboten ankündigt

Was als Vision begann, ist inzwischen fast schon Realität: das autonome Fahrzeug. Vor diesem Hintergrund haben sich in der Denkfabrik Lindau rund hundert Experten zum Austausch über Technologie, Medien, Architektur und Mensch getroffen. Dass sich das „Forum Ecosystem hochautomatisiertes Fahren“ (Ecosyshaf) erstmals in Lindau getroffen hat, war kein Zufall: Hier gibt es mit Cmore Automotive, b-plus Automotive, Denso und Continental Firmen, die diese Technik entscheidend vorantreiben.

Zu dem Kooperationsforum hatte die Bayern Innovativ GmbH, eine Netzwerkorganisation des Freistaates, eingeladen. Ihr Ziel ist es, die Innovationskraft mittelständischer Unternehmen in verschiedenen Bereichen zu bündeln. Im Automobilbereich gab es dazu in den vergangenen Jahren immer das Kooperationsforum „Fahrerassistenzsysteme“ in Aschaffenburg. Jetzt wurde es erstmalig von Ecosyshaf in Lindau abgelöst – mit einem neuen Fokus.

„Bisher haben wir uns ausschließlich mit der Technologie im Fahrzeug beschäftigt. Jetzt wollen wir den Blick auf alles lenken, was damit zusammenhängt“, kündigt Andreas Böhm, Leiter Cluster Automotive, an. Das Auto wachse immer weiter über seine physikalischen Grenzen hinaus: Im Bereich der Elektromobilität müsse die Energie-Infrastruktur mit berücksichtigt werden, bei der Mobilität gehe es auch um andere Verkehrsträger und neue Geschäftsmodelle, sagt er. Doch beim hochautomatisierten Fahren veränderten sich nicht nur technologische Aspekte. Die Auswirkungen betreffen auch den Menschen selbst und das Umfeld, in dem er lebt. „Was zieht der Trend automatisiertes Fahren noch alles nach sich?“, sei laut Böhm die Frage, die es zu beantworten gilt.

Themenschwerpunkte waren neben der Technik daher auch Medien (die Inneneinrichtung als Plattform für Medien und Werbung), Architektur (Städtebau, Infrastruktur, Smart City und Kommunen) sowie Mensch, Leben und Gesellschaft (Soziologie, Demographie). Nach Impulsvorträgen konnten sich die Teilnehmer an offenen Diskussionsrunden beteiligen und die Autos der Zukunft besichtigen.

Das hochautomatisierte Fahren werde bald ein Teil der Lebenswelt sein, ist sich Böhm sicher. Deutschland müsse sich nicht hinter den USA verstecken. „Die Technologie ist da“, sagt er – und sie ist „hier vor Ort“.

Richard Woller, Chef von Cmore, drückt das in der Einladung so aus: „Die Bodenseeregion gilt als das Silicon Valley für Fahrerassistenzsysteme, in der das Entwickeln, Integrieren, Testen und Validieren zum autonomen Fahren professionalisiert wird.“ Die Firmen Cmore Automotive (Entwicklung und Validierung zukünftiger Mobilitätskonzepte), b-plus Automotive (Entwicklung und Integration von elektronischen Systemen und Komponenten), Denso ADAS Engineering Services GmbH (Kamera-basierte Fahrassistenzsysteme), aber auch Continental (Komplettsysteme bei Fahrerassistenzsystemen) haben in Lindau ein Heimspiel. Komplettiert wird die Region von der Hochschule Kempten und ZF Friedrichshafen.

Baustellen als Herausforderung für hochautomatisiertes Fahren

Wohin die Reise geht, wenn sich der Fahrer nicht mehr aufs Fahren konzentrieren muss, zeigt das Showcar der Firma EDAG. Neben den gängigen Daten, die man aus einem Cockpit kennt, kann das Auto beispielsweise Kontakt zum eigenen Smart Home halten. Wenn der Paketbote wieder mal vor der Tür, aber man selbst noch im Stau steht, übernimmt es unabhängig vom Smartphone die Kommunikation und signalisiert dem Fahrer, dass es an der Haustür klingelt. Einen Blick in die automobile Zukunft ermöglicht auch das Testfahrzeug von Cmore, das Daten rund um Baustellen sammelt. Cmore arbeitet mit den Partnern b-plus GmbH, Fraunhofer-Institut, TÜV Nord und Continental im Förderprojekt Autoconstruct an einer echtzeitfähigen Umfelderkennung von Baustellen. Dazu entwickeln sie eine serientaugliche Kamera-Sensorik für das hoch- und vollautomatisierte Fahren.

„Wir sind stolz, dass wir als Partner hier dabei sind“, sagt Ioana Trandafir von Cmore Automotive in Lindau. Weil sich hier Experten vernetzten, aber auch, weil so auch die Menschen in der Region erfahren, „dass hier Systeme entwickelt werden, die Leben retten“. Für Andreas Böhm ist die Premiere gelungen: „Meine Intention wäre, das Forum hier zu etablieren.“