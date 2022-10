Wenn „Daddy Cool“ auf „Er gehört zu mir“ trifft

Wenn die Inselhalle Lindau am Freitag, 11. November, ihre Tore öffnet für die Lindauer Starnacht, dann ist der Name Programm: Neben den Stars wie Boney M. feat. Liz Mitchell, Marianne Rosenberg und die Münchener Freiheit kommt mit Melia auch eine Newcomerin nach Lindau. Präsentiert wird die Starnacht von Sat.1 und durch den Abend führt die Moderatorin Annika Lau. Vor und nach den Shows legt das Lindauer DJ Isle of Records-Team mit Vinyl auf.

Man muss nur die Namen lesen und hat schon gleich ein halbes Dutzend Ohrwürmer im Kopf. „Daddy Cool“, oder „Rasputin“ zum Beispiel, jener Klassiker von Boney M., der dieser Tage die TikTok-Jugend ähnlich laut vor Freude juchzen lässt wie bei der Veröffentlichung im Jahr 1978, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Oder natürlich „Ich denk‘ an dich“ oder „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg – ein Song, der nicht nur Schlagerhit geworden ist, sondern auch eine Hymne für die queere Community, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters weiter heißt.

Oder natürlich „Ohne dich (schlaf’ ich heut’ Nacht nicht ein)“ der Münchener Freiheit, die schon vor Jahrzehnten bewiesen hat, dass man schillernd-schöne Popmusik sehr wohl mit deutschen Texten machen kann. „Boney M., die Münchener Freiheit und die große Marianne Rosenberg werden sich drauf verlassen können, dass die ganze Lindauer Inselhalle ihre Lieder lautstark mitsingen wird“, schreibt der Veranstalter.

Deshalb sei es umso erfreulicher, dass sie auch eine Newcomerin auf die Bühne holen, die noch auf dem Wege ist, ein Star zu werden. Melia ist eine Sängerin, die am Bodensee aufgewachsen ist und in ihrer Musik Schlager und Pop zusammenbringt. Am 30. September erscheint ihre zweite Video-Single „Regenbogen“. Melia habe auch Ohrwürmer im Gepäck. „Passend zur kommenden FIFA-Fußball-WM 2022 erschien erst vor kurzem der Daniel Troha Remix zu Melias 1. Single Pures Glück“, so der Veranstalter.

Sollte Corona der Starnacht einen Strich durch die Rechnung machen, werde ein Nachholtermin festgelegt, heißt es in der Pressemitteilung. „Auf Wunsch können jedoch die gekauften Tickets auch zurückgegeben werden.“ Der Kaufpreis werde zu 100 Prozent erstattet. Tickets gibt es ab sofort im Lindaupark oder auf Ticketmaster.de.