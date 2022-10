Abschied von Wahrzeichen des Lindenhofbades: Linden werden Donnerstag gefällt

In Notfällen kann der Einsatzleiter der GTL, Markus Steinbeißer, unter der Telefonnummer 0151/52753852 kontaktiert werden. Der Einsatzleiter befindet sich vor Ort und koordiniert die Abläufe mit dem Helikopter und den Holzfällern per Funk.

Lange Zeit waren die beiden Linden im Innenhof so etwas wie das Wahrzeichen des Lindenhofbades. Nun müssen sie und elf weitere Bäume im Lindenhofpark gefällt werden. Über eine spektakuläre Fällaktion.

„Da blutet einem wirklich das Herz“, wird Markus Steinbeißer, der bei den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL) für die städtischen Bäume verantwortlich ist, in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Wie für die Gäste des Lindenhofbades seien auch für ihn die beiden Bäume im Innenhof etwas Besonderes. Doch sie seien von Pilzen wie Hallimasch und Brandkrustenpilz stark befallen und würden unter einer mangelnden Nähstoffversorgung der Oberkrone leiden.

„Gerade bei Bäumen, die so stadtbildprägend sind wie diese beiden Linden, schaut man natürlich, dass man sie so lange wie möglich erhalten kann“, so Markus Steinbeißer. Aber ein kranker Baum, der an einem so hoch frequentierten Platz stehe, stelle eine Gefahr für die Bevölkerung dar und müsse gefällt werden, schreibt die Stadt weiter.

Zustand vieler Bäume hat sich „drastisch verschlechtert“

Die Baumpfleger der GTL sehen sich zunehmend mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Durch die sehr trockenen Sommermonate in den vergangenen Jahren habe sich der Zustand vieler Bäume in Lindau „drastisch verschlechtert“. Vor allem Straßenbäume seien, im Gegensatz zu Waldbäumen, besonders betroffen und anfällig für Schädlinge wie Insekten und holzzersetzende Pilzorganismen. Der schnelle Holzabbau und die fortschreitende Vergreisung der Altbäume sei in den Parkanlagen im Stadtgebiet deutlich sichtbar.

„Die GTL sind sich der Bedeutung der Stadtbäume für ein gutes innerstädtisches Klima bewusst und haben die baumpflegerischen Maßnahmen zum Erhalt der Stadtbäume in den letzten Jahren deutlich intensiviert“, heißt es in der Mitteilung. Aber auch diese professionellen Baumpflegemaßnahmen führten nicht dazu, dass die Bäume ewig erhalten werden können.

Um Gefahren durch geschädigte Bäume zu vermeiden, werden die städtischen Bäume durch erfahrene Baumkontrolleure der GTL regelmäßig kontrolliert. Ist ein Baum geschädigt, folgten baumpflegerische Maßnahmen. Nur die Bäume, die nicht mehr gerettet werden könnten und die eine Gefahr für die Bevölkerung darstellten, müssten gefällt werden, schreibt die Stadt weiter.

Wie die 13 Bäume am Donnerstag gefällt werden

Am Donnerstag, 27. Oktober, werden aus diesen Gründen im Lindenhofpark 13 Bäume gefällt. Es handelt es sich zum Großteil um Fichten und Tannen sowie um einen Nussbaum, eine Buche und die zwei Linden im Innenhof des Lindenhofbades. Manche Bäume im Parkgelände seien durch starken Mistelbefall und mehrjährigen Trockenstress nicht mehr stand- und bruchsicher. „Es werden mindestens 13 Bäume neu gepflanzt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Sperrungen beachten

Die Bäume werden mit Hilfe eines Hubschraubers gefällt. Das ist laut Andreas Bauer, Leiter GT-Unterhalt, „die wirtschaftlichste Lösung“. Ein weiterer Vorteil dieser Variante sei, dass der Park vergleichsweise kurz gesperrt werden müsse. Die notwendige Sperrung betrifft neben dem Park auch die Zugänge zu Schweizerhof, Lindenhofvilla, privat bewohnten Gebäuden und das komplette Lindenhofbad. Der komplette Lindenhofweg wird von 7 bis etwa 19 Uhr gesperrt, die Umleitung wird ausgeschildert.

„Die Holzstämme werden in Teilstücken mit einem Helikopter im Lindenhofbad auf die Wiesenfläche oberhalb der ehemaligen Nutzgärten geflogen. Im Anschluss werden Stammholz und Äste von Mitarbeitern der GTL zersägt und abtransportiert“, erklärt Andreas Bauer das Vorgehen.

Die GTL bittet die Bevölkerung, die Absperrungen zu beachten und den Anweisungen des Sicherungspersonals zu folgen. „Aufgrund der gefährlichen Arbeiten ist es strengstens verboten, die abgesperrten Bereiche zu betreten.“