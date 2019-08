Wenn aus Freundschaft Liebe wird

60 Jahre schon sind Helmut und Erika Eibler verheiratet. Und das nur, weil sie zufrieden waren mit dem, was sie hatten und weil sie miteinander geredet haben, wenn es mal Probleme gab. Das zumindest sagen sie. Was aber sicher auch zu diesem diamantenen Ehejubiläum beigetragen haben muss, ist, dass die beiden die vielen Leidenschaften, die sie hatten, miteinander geteilt haben: Sei es das Handball oder das Boulen, die Weinherstellung oder die Pilzzucht, das Kochen oder die Krautwickel, aber vor allen anderen Dingen die Familie an sich.

„Man muss zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat“, ist sich Helmut Eibler sicher. Ein Rezept, das für ein zufriedenes Leben ebenso anwendbar ist, wie für das Gelingen einer Ehe. Wobei seine Frau Erika da noch ein bisschen konkreter wird, als sie sagt, „wenn mal was war, hat man sich ausgesprochen und nicht gleich alles hingeschmissen. In jeder Ehe gibt es Frieden und es gibt Krieg.“ Eine Feststellung, zu der ihr ihr Mann beipflichtet und ergänzt: „Wenn einer sagt ,bei uns herrscht nur Harmonie’, dann weiß ich schon was da läuft.“

Kennengelernt hat sich das Paar in Lindau, wie Helmut Eibler schildert, nachdem er mit Einverständnis seiner Frau den Part des Erzählers übernommen hat. Allerdings hat er dies nicht ohne zuvor darauf hinzuweisen, getan, dass sie ihn sofort korrigieren dürfe, falls er etwas falsch erzähle. Und so berichtet er, wie er eines Abends im Jahre 1955 einen Spaziergang über die Insel machte und vor dem Fremdenverkehrsamt zwei junge Damen entdeckte, die ratlos den dort aushängenden Stadtplan studierten. „Höflich“ habe er seine Hilfe angeboten, die eine der Damen, nämlich seine Erika, gerne annahm. „Ich hatte meine Brille vergessen“, erklärt sie lächelnd und erzählt, dass sie just an diesem Tage mit dem Zug von Gerstetten, ihrer Heimatstadt auf der schwäbischen Alb, angereist war, um ihre Stelle beim Lindauer Lebensmittelladen Hensler anzutreten. „Ich bin da dann Stammkunde geworden und habe Sachen gekauft, die ich gar nicht gebraucht habe“, erinnert sich Helmut schmunzelnd und sagt, dass er von da an auch immer vor dem Laden gewartet habe bis Erika Feierabend hatte. Aber, so betont er und es ist ihm ganz wichtig: „Das ist erst eine Freundschaft gewesen und daraus ist dann Liebe entstanden.“ Am Ende sollte es vier Jahre dauern, nämlich bis 1959, bis aus der ersten Begegnung eine Ehe wurde.

„Ich war aber nicht der Grund“, lacht Tochter Simone. Und es stellt sich heraus, dass Erika und Helmut auf eine Geduldsprobe gestellt wurden, bis sich endlich das ersehnte Kind einstellte. Das Warten wurde sogar so lang, dass Helmut, natürlich ohne Erikas Wissen, mit seinen Handballerfreunden vom TSV Lindau im Camprinus in der Grub jenen Vertrag abschloss, den er augenzwinkernd dem zum hohen Jubiläum gratulierenden Stadtrat Werner Schönberger zeigt. In diesem Vertrag hatte sich Helmut verpflichtet, bis zum Jahre 1966 ein Kind zu haben. „Sonst hätte ich zehn Humpen zahlen müssen.“ Ein Pakt, über den Helmut heute herzlich lachen kann. Schließlich musste er am Ende die zehn Bier nicht bezahlen und hatte dafür eine Tochter.

Viel Spaß mit den Handballern und dem Sport hatte das Ehepaar sowieso. „Wir waren immer ganz eng mit den Handballern. Bei uns war immer Tag der offenen Tür und es kam Hinz und Kunz“, ergänzt Erika Helmuts Erzählungen von seiner Karriere beim TSV. Zuerst, von 1954 bis 1974, feierte Helmut nämlich als Spieler in der ersten Mannschaft Erfolge, danach und 17 Jahre lang, engagierte er sich als Trainer. Erika indessen habe ebenfalls „sehr erfolgreich“ in der Damenmannschaft gespielt, berichtet er nicht ohne Stolz und erzählt von den vielen Reisen, die sie wegen des Sports unternehmen durften und auch von der Freundschaft mit den Chellern, die dadurch entstand und bis heute besteht. Bestand habe bis heute auch die Freundschaft zu den Mitspielern aus der Altherrenmannschaft. Nur, dass man sich heute nicht mehr auf ein Spiel, sondern auf ein Bier treffe. Immerhin seien die meisten der alten Herren, so wie Helmut eben auch, bereits über 80. Doch weder Helmut, der 1936 geboren ist, noch seiner Erika, die Jahrgang 1935 ist, ist ihr Alter anzusehen. Was vielleicht ihren zahlreichen Hobbys zu verdanken ist. Haben die beiden doch nicht nur leidenschaftlich gerne Handball, sondern auch Boule gespielt. Wobei Helmut übrigens den ersten Lindauer Petanque Club mitgegründet hat.

Zu ihren Hobbys zählte zudem der Weinanbau. Und zwar in ihrem Garten, genauer gesagt, an der Wand ihres Carports. „Der Nachbar hat mal gesagt, dass die Wand so kahl aussieht.“ Aus den zehn bis 20 Kilo Trauben, die sie jährlich von den Reben an ihrem Carport geerntet haben, haben sie dann 80 bis 100 Liter Wein gemacht. Und das 30 Jahre lang. „Am Anfang war er noch strietzelig, aber später war er sehr gut“, beteuert Erika und Helmut gesteht, dass er gar keinen Wein trinke. Als weiteres gemeinsames Hobby haben die beiden Pilzzucht betrieben. Hinter besagtem Carport haben sie Shiitake und Austernpilze auf Buchenstämmen gezüchtet. So lange, bis sie sie nicht mehr sehen konnten. Und sie sind gerne gereist. Mit dem Wohnwagen, aber auch mit ihrer Familie. „Mit 74 Jahren sind sie noch allein mit den Enkeln in Urlaub gefahren“, sagt Schwiegersohn Dieter Brandner und Tochter Simone erzählt, dass die beiden immer alles stehen und liegen gelassen hätten, wenn sie ihre vier Enkel hüten sollten.

„Ja, wir haben eine tolle Familie. Bei mir steht die Familie an erster Stelle“, bestätigt Erika und Helmut nickt. Weil das so ist, feiern die beiden ihr Jubiläum nur mit ihrer Familie: Zuerst beim Mittagessen, danach geben sie sich in St. Stephan noch einmal das Ja-Wort, dann geht’s an den Hafen zum Kaffeetrinken und wer dann noch Hunger hat, kriegt daheim, bei ihnen in Reutin, noch einen Leberkäs.