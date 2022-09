Wenn auch der letzte kleine Bunker im Kreis Lindau bald Vergangenheit ist

Wo heute nur noch Autos parken, hätten bis vor wenigen Jahren noch Menschen im Ernstfall Schutz finden sollen: Die Tiefgarage unter dem Lindauer Landratsamt in der Bregenzer Straße ist einst als großer Schutzraum für die Bevölkerung gebaut worden. 1000 Menschen hätten dort zumindest ein paar Tage unabhängig von der Außenwelt überleben können. Wo es heutzutage im Ernstfall noch Schutz gibt.

Schutzräume und Bunker sind mit dem Überfall Putins auf die Ukraine wieder aktuell geworden. Der größte in Lindau ist vor vier Jahrzehnten beim Bau von Sparkasse und Landratsamt eingerichtet worden: Die mehr als 4000 Quadratmeter große Tiefgarage unter dem Gebäude hätte sich im Ernstfall hermetisch abriegeln lassen. Über 1000 Menschen hätten in den offiziell Zivilschutz-Mehrzweckanlage genannten Räumen Zuflucht finden sollen.

Die Tiefgarage in der Bregenzer Straße unter Landratsamt und Sparkasse ist über Jahrzehnte hinweg der größte Zivilschutzraum in Lindau gewesen. Mit der Generalsanierung vor sechs Jahren wurde der Bereich aufgegeben. (Foto: Caroline Mittermeier)

Bis auf Betten lange voll funktionsfähig

Der Schutzraum war voll funktionsfähig, also mit Toiletten, Schleusen und Kohlefiltern für die Luftreinigung ausgestattet. Betten und Lebensmittel fehlten allerdings, wie Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage mitteilt. Die Ausstattung hätte im Ernstfall schnell in den Raum gebracht werden müssen.

Etwa vier Prozent der Bevölkerung der Kreisstadt hätten dort unterkommen können. Wie lange sie dort hätten ausharren können, hätte von der Zahl der Menschen abgehangen, die dort hin geflohen wären, und von der Menge an Lebensmitteln. Je nachdem liege die „Zeitspanne zwischen mehreren Tagen und bis zu zwei Wochen“, sagt Ehreiser. Jener Zivilschutzbereich wurde allerdings aufgegeben, als Landkreis und Sparkasse vor sechs Jahren die zwei Ebenen der Tiefgarage mit Millionen-Aufwand grundlegend sanieren ließen.

Wenn der Bunker zum Schießstand wird

Der Schutzraum in Lindau war nicht der einzige im Landkreis: Ein zweiter befindet sich in Hergensweiler. Er ist beim Bau des neuen Schützenheimes in den Jahren 1985/86 errichtet worden. Rund 180 Menschen hätten dort im Ernstfall Platz gefunden, berichtet Schützenmeister Stefan Kurras. Im Alltag nutzten die Schützen den Raum heute als Schießstand. Solche „normalen“ Nutzungen in Friedenszeiten waren durchaus üblich.

Offiziell gibt es den Schutzraum noch heute. Die Schützen sind aktuell aber dabei, ihn „abzumelden“. Das meiste der Einrichtung ist laut Kurras auch nicht mehr vorhanden.

Bund hat einst viel Geld in das Konzept gesteckt

Als der Schutzraum in Hergensweiler eingerichtet wurde, war es noch das Ziel von Bund und Ländern, möglichst flächendeckend entsprechende Einrichtungen vorzuhalten. Allein für ihre Errichtung, Wiederherstellung und Instandsetzung gab der Bund nach Zahlen des Bundesrechnungshofs bis in die 1990er-Jahre 1,1 Milliarden Euro aus. Dazu kamen dreistellige Millionenbeträge für die Ausstattung und technische Einrichtung.

Das Ziel haben Bund und Länder im Jahr 2007 aufgegeben. Damals beschlossen sie, öffentliche Schutzräume nicht weiter zu erhalten. Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes schien das Szenario eines Krieges mit Bombenangriffen auf deutsche Städte nicht realistisch. Naturkatastrophen und Terroranschläge schienen mittlerweile wesentlich wahrscheinlicher.

Zudem waren viele Anlagen in einem so schlechten Zustand, dass sie nach Ansicht des Bundesinnenministeriums keinen Schutz mehr hätten bieten können. Deshalb wurden Schutzräume nach und nach zurückgebaut. Von einst etwa 2000 Einrichtungen dieser Art sind nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weniger als 600 übrig. Im Kreis Lindau eben nur noch jener kleine Raum in Hergensweiler.