Wenn „alte Jungs“ aus Lindau noch etwas Sinnvolles anstellen wollen

Angesichts des Krieges in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft groß. Doch auch in Deutschland brauchen Menschen Hilfe. Vier Rentner aus Lindau krempeln die Ärmel hoch für die, die immer mehr in Vergessenheit geraten: die Flutopfer im Ahrtal.

Am Ostermontag packen Jürgen Dangl, Martin Schlegel, Dieter Hermann und Klaus Lingenhöl ihr Auto samt Anhänger voll mit Werkzeug, Maschinen, Werkbank und Leitern. Das Ziel der vier Freunde ist Dernau, ein kleines Winzerdorf im Ahrtal, das vergangenen Juli von der Flut hart getroffen wurde.

„Es gibt noch viel zu tun und zu helfen“

Der Plan dazu entstand schon zum Jahreswechsel. „Wir alten Jungs wollten noch was Sinnvolles anstellen“, sagt Klaus Lingenhöl.

Auch wenn die Flutkatastrophe nicht mehr im Fokus stehe, war ihnen klar, dass es im Ahrtal „noch viel zu tun und zu helfen gibt“.

Also boten sie im Internet über ein Handwerkerforum ihre Hilfe an. „Es kam sehr schnell eine Antwort“, sagt Lingenhöl.

Vier Freunde, ein gemeinsames Ziel: Jürgen Dangl, Dieter Hermann, Klaus Lingenhöl und Martin Schlegel helfen einem Künstler in Dernau. (Foto: KL) Aufgeben ist keine Option: Der Optimismus und die Zuversicht von Menschen, die viel verloren haben, beeindruckt die Lindauer Freunde. (Foto: KL) Dieses Haus war eine Woche lang die Baustelle der Lindauer Freunde. (Foto: KL) Ein Bahnsignal ohne Schienen: Das Gleis ist nicht mehr da. (Foto: KL) Dernau an der Ahr hat die Flutkatastrophe sehr zugesetzt. (Foto: KL) Die Markierung zeigt es: So hoch stand das Wasser bei der Flut. (Foto: KL) Das Spielcasino von Bad Neuenahr. (Foto: KL) Eines von vielen zerstörten Häusern im Ahrtal. (Foto: KL) 1 von 1

Ein gemeinsamer Termin ist schnell gefunden: Von Ostermontag bis zum folgenden Sonntag haben alle Freunde Zeit. Fehlt nur noch eine geeignete Unterkunft in der Nähe. Doch Hotels und Pensionen sind entweder zerstört oder ausgebucht. Zum Glück kommen sie dann in einer Ferienwohnung unter.

Ihre Hilfe ist wie ein „Lotteriegewinn“

„Wir wussten vorher nicht, was uns erwartet“, sagt Lingenhöl. Das Handwerkerforum vermittelt sie zu einem Künstler und Bildhauer in Dernau. Dessen Haus sei zwar „nur“ im Keller und Erdgeschoss hüfthoch geflutet und damit noch vergleichsweise gut weggekommen, aber auch hier gibt es allerhand zu tun.

„Der Hausbesitzer war heilfroh, dass wir kamen.“ Er habe die Hilfe des Rentnerquartetts mit einem „Lotteriegewinn“ verglichen. Denn die vier Männer sind zwar schon 64 bis 78 Jahre alt und in Rente, aber als Elektriker, Schreinermeister und Allrounder beherrschen sie ihr Handwerk – und können immer noch kräftig anpacken.

Nach dem Essen und zwei Bier fallen sie ins Bett

Das Ergebnis kann sich sehenlassen: Jürgen Dangl, Martin Schlegel, Dieter Hermann und Klaus Lingenhöl bauen nicht nur Treppen und ein Podest, sie richten auch verzogene Türen und installieren einen Schaltschrank.

„Jetzt hat der Mann wieder vernünftigen Strom im Haus“, sagt Lingenhöl und schwärmt vom handwerklichen Können seiner Freunde. Die Arbeit macht allen Spaß, die Stimmung ist gut, aber es ist auch anstrengend. Nach dem Essen und zwei Bier fallen die Männer ins Bett.

Eigentlich ist der ganze Ort eine einzige Baustelle. Klaus Lingenhöl

Zu sehen, dass die Hilfe eins zu eins dort ankommt, wo sie benötigt wird, das motiviert die Lindauer. Zugleich wissen sie, dass ihr Engagement „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“ ist.

Denn wer durch das Winzerdorf fährt, sieht abgerissene Brückenteile, beschädigte Straßen und kaputte Häuser. „Eigentlich ist der ganze Ort eine einzige Baustelle, überall wird gearbeitet“, sagt Lingenhöl.

Der starke Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft und Solidarität unter den Menschen vor Ort hat ihn beeindruckt. Mittags werde für Helfer und Betroffene gekocht. Die „Feldküche“ steht auf dem ehemaligen Gleisbett. Nachmittags ziehen Helfer mit einem Bollerwagen durch die Straßen und bringen Kaffee und Kuchen.

Auch von Zuhause gibt es Unterstützung

Aber auch hier gab es Unterstützung für die Hilfsaktion der vier Freunde. Eine Firma sponserte diese mit einem Benzingutschein, der Frauenbund Oberreitnau und einige Privatpersonen mit Geldspenden.

Und eine Firma stellte ihnen den großen Anhänger zur Verfügung. Die Kosten für Benzin, Essen und Unterkunft trugen die vier Freunde selbst.

Was bleibt ihnen nach dieser Woche vor allem im Gedächtnis? „Der Optimismus und das ,Wir schaffen das’-Gefühl vieler, die viel verloren haben und dennoch nicht aufgeben“, sagen sie und sind sich einig, dass das noch nicht der letzte Einsatz für sie im Ahrtal war.