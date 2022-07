Weniger Geflüchtete aus der Ukraine kommen an

Circa 2000 Flüchtlinge leben aktuell im Landkreis Lindau, 900 davon kommen aus der Ukraine. Das ist die offizielle Zahl, die Carina Seiler im Kreistag bekannt gegeben hat. Allerdings gibt die Zahl „höchstwahrscheinlich nicht den aktuellen Stand wieder“, wie die Beamtin, im Landratsamt zuständig für den Sachbereich Kreisentwicklung und Soziales, erklärte.

Eins ist klar: Der Zuzug vor allem von Frauen und Kindern aus der Ukraine hat stark nachgelassen. Der letzte Bus mit Geflüchteten, die dem Landkreis offiziell zugewiesen wurden, ist am 2. Juni angekommen. An Bord waren laut Seiler 74 Personen. Einen Überblick, wie viele Menschen aus dem osteuropäischen Land sich hier aufhalten, hat das Landratsamt aber nicht. Zum einen hat die Behörde keinen Überblick, wer den Landkreis verlassen hat und ob sich tatsächlich alle haben registrieren lassen. In jedem Fall sei es dem Landkreis gelungen, alle „adäquat unterzubringen“, wie Seiler schilderte. „Ohne die Bevölkerung wäre das nicht möglich gewesen.“

Obwohl der Strom an Flüchtlingen aus der Ukraine abgeebbt ist, mietet das Landratsamt weiter Wohnungen an. Zum einen erwartet die Behörde wieder eine steigende Zahl an Geflüchteten aus anderen Regionen. Vor allem aus Nordafrika kommen wieder vermehrt Menschen nach Europa. Zum anderen wollen Besitzer von Ferienwohnungen, in denen Geflüchtete untergebracht sind, verstärkt wieder gewerblich vermieten.

Geflüchtete aus der Ukraine, die einen Aufenthaltstitel haben, müssten ihre Unterkünfte normalerweise verlassen und sich eine Wohnung auf dem freien Markt beschaffen. Weil das aber angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt kaum möglich ist, dürfen sie vorerst als sogenannte Fehlbeleger in den Unterkünften bleiben. Darauf habe sich das Landratsamt mit der Regierung verständigt, erklärte Seiler. Das Landratsamt hofft, dass es bei dieser Regelung bleibt. Im Interesse der Geflüchteten, aber auch der Städte und Gemeinden im Landkreis. „Wenn sie die Wohnung verlieren, würden sie den Kommunen als Obdachlose anheim fallen“, sagte Landrat Elmar Stegmann.

Auswirkungen hat die große Zahl an Geflüchteten auf die Kindertagesstätten. Kurzfristig müssten dort Plätze geschaffen werden, sagte Seiler. Das fordere die Kommunen im Landkreis „sehr stark heraus“. Denn es fehlt schon jetzt oft nicht nur an Räumen für zusätzliche Plätze in Krippen oder Kindergärten, sondern auch an Personal. „Wir landen oft beim Fachkräftemangel“, sagte Seiler.

Neue Regelungen gibt es für die Schulen. Laut Seiler sollen die Grundschulen keine Willkommensklassen mehr bilden. Die Kinder aus der Ukraine sollen in Regelklassen kommen mit einem ergänzenden Angebot beispielsweise in Deutsch. Und an jeder weiterführenden Schule werden Brückenklassen mit zehn bis 20 Schülern eingerichtet. Dort werden die Jugendlichen in Vollzeit beschult.

Ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine fallen laut Seiler unter Harz IV. Geschätzt handele es sich dabei um 300 Personen. Genaue Zahlen hat das Landratsamt aber nicht.