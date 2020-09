Wendemanöver hat böse Folgen

Eine 38-jährige Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag, gegen 15.25 Uhr auf der B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen ein folgendschweres Wendemanöver vollzogen. Auf Höhe der Behelfsausfahrt Schönau wollte die 38-Jährige dem Polizeibericht zufolge auf der Kraftfahrstraße wenden. Sie blinkte links, scherte aber nach rechts aus. Eine 32-jährige Autofahrerin, die die B 31 in gleicher Richtung befuhr wie die Oberallgäuerin, deutete das Blinken als Zeichen dafür, dass sie vorbeifahren soll. Als die 32-Jährige überholte, bemerkte sie, dass die 38-Jährige wenden wollte. Die 32-Jährige wich daraufhin in den Wildschutzzaun aus. Eine Berührung zwischen den beiden Autos gab es nicht, wodurch der Wagen der Unfallverursacherin unbeschädigt blieb. Am Auto der 32-Jährigen entstand hingegen ein Totalschaden. Zudem wurde der Wildschutzzaun auf einer Länge von etwa 20 Metern beschädigt. Die Beteiligten blieben unverletzt. Die 38-jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren.