Weltwirtschaftsforum: Flughäfen am Bodensee erwarten Ansturm teurer Jets und reicher Gäste

Zum 49. Mal tagt diese Woche das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Vom 22. bis 25. Januar beraten dort Staats- und Regierungschafs aus der ganzen Welt über globale Handeslkonflikte, Populismus, Künstliche Intellignez und viele weitere Themen rund um das diesjährige Motto "Globalisierung 4.0: Gestaltung einer globalen Architektur im Zeitalter der viertel industriellen Revolution."

Für die Flughäfen rund um den Schweizer Wintersportort heißt das: Ausnahmezustand. Denn sie werden jetzt von millionenschweren Privatjets aus der ganzen Welt angeflogen. Von dort aus werden die prominenten Gäste dann in aller Regel per Helikopter oder Limousine in den Wintersportort in den Schweizer Alpen gebracht.

Während der Woche des Weltwirtschaftsforums in Davos zieht der Flugbetrieb am nahe gelegenen Flughafen Altenrhein stark an.

Vor allem der von Davos aus nächstgelegene "Peoples Airport" in St. Gallen-Altenrhein ist davon betroffen. Laut Thomas Mary, Pressesprecher des Flughafens, ist der Andrang während des WEF rund viermal höher als in einer gewöhnlichen Woche. Das bleibt nicht ohne Folgen für den kleinen Regionalflughafen.

Die rund 60 Mitarbeiter stocken in dieser Zeit zunächst einmal ihren Schichtbetrieb auf. "Nur so können wir das bewältigen", sagt Mary.

Das rund 60 Personen starke Bodenpersonal weitetet für die WEF-Woche den Schichtbetrieb aus.

Dafür schlägt sich die Woche aber auch positiv im Portemonnaie nieder. Laut Mary fährt der Flughafen so in nur einer Woche einen gesamten Monatsumsatz ein.

Und das gilt selbst in diesem Jahr - auch wenn rund um das Flugfeld am Montagvormittag noch viel Platz war. Der Grund: Viele Flüge wurden einige Stunden nach hinten verschoben. Laut einer Mitarbeiterin des Flughafens Altenrhein sei das früher "konzentrierter" zugegangen.

Spätestens im Verlauf des Montags und am Dienstag - und dann im Minutentakt, so die Mitarbeiterin - soll es dann aber in Altenrhein und an anderen Flughäfen der Region wie Friedrichshafen richtig eng werden. In den Vorjahren wurde der Parkplatz für die teuren Business-Jets der Reichen und Mächtigen schnell so knapp, dass sogar die stets freien Rollwege auf den Flughäfen zugeparkt wurden.

Wer kommt, wer kommt nicht?

Wer genau über den Flughafen Altenrhein an- und abreist, wisse die Mitarbeiterin am Schweizer Airport übrigens nicht. Klar ist nur: US-Präsident Donald Trump wird nicht erscheinen.

Der hatte wegen des Haushaltsstreits in den USA bereits vor einigen Tagen seinen Besich beim WEF abgesagt und strich auch die Reise der gesamten US-Delegation. Auch die britische Premierministerin Theresa May bleibt wegen des Streits um den Brexit zu Hause, der französische Präsident Emmanuel Macron wegen der "Gelbwesten"-Proteste. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro haben nicht abgesagt. Sie werden ab Dienstag in Davos erwartet.

Vielleicht gelingt dann auch ein Schnappschuss der Kanzlerin am Bodensee Airport Friedrichshafen - wie auf diesem Foto aus dem Jahr 2018. Unten zeigen wir auch noch Impressionen vom WEF-Anreisandrang in Friedrichshafen aus dem selben Jahr.

