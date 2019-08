Weltkriegsgranate ausgegraben - Zugverkehr am Bodensee beeinträchtigt

Bauarbeiter haben am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mit einem Bagger eine Granate ausgegraben. Das bestätigt die Lindauer Polizei auf Anfrage der LZ. Wenig später teilten die Beamten über Twitter mit, dass es sich ausdrücklich nicht um eine Fliegerbombe handelt.

#Lindau Nähe Bahnhof Aeschbach #Fund einer Granate (keine Fliegerbombe). Bahnverkehr beeinträchtigt, für Infos hierzu --> @DBRegio_BW Bereich geräumt und gesperrt, daher keine Gefahr.— Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) August 6, 2019

„Es ist keine Fliegerbombe, das ist eine Granate, so ungefähr 15 mal 20 Zentimeter. Es ist also nichts so Großes“, erläuterte ein Polizeisprecher.

Weil sich die Baustelle in der Nähe des Aeschacher Bahnhofs befindet, fahren derzeit keine Züge von und nach Lindau. Als Schienenersatzverkehr gibt die Bahn die Fähre zwischen Lindau und Nonnenhorn an, von dort aus fährt dann wieder ein Zug. Die Wackerstraße ist laut Polizei ebenfalls gesperrt.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, so die Beamten weiter. Ein kleiner Bereich rund um den Fundort sei komplett geräumt und gesperrt.

Die Polizei betonte zudem: „Informationen, nach welchen von einer Bombendrohung gesprochen wird, sind falsch!“

Im Bereich der Wackerstraße sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die Dauer der Beeinträchtigung ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Kampfmittelräumdienst ist aus München auf dem Weg zum Fundort. Bis dahin haben Lindauer Polizisten die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg abgedeckt, damit sie sich nicht erwärmt. Eine konkrete Gefahr besteht laut Polizei weiterhin nicht. Bis der Kampfmittelräumdienst die Granate beseitigt hat, bleibt das Umfeld der Wackerstraße für den Verkehr gesperrt.

Auch die Bahnlinie wird weiterhin betroffen sein. Dies kann nach derzeitiger Kenntnis noch bis 20 Uhr andauern. Bahnreisende sollen sich laut Polizei auf der Internetseite der Bahn informieren.