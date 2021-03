Was Geld und Finanzen angeht, stehen Frauen oft schlechter da, als Männer. Zeit, gegenzusteuern. In der neuen Folge des Lindau Podcast erzählt Anke Dembowski, Finanz-Journalistin und Mit-Gründerin des Netzwerks „Fondsfrauen“, warum es so wichtig ist, dass Frauen sich selbst um ihr Geld kümmern und gibt Tipps, wie das gelingt.