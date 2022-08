Welches ist das schönste Bild vom Bodensee? - Stimmen Sie ab!

Der Bodensee strahlt zur Zeit in den schönsten Farben. Die Touristen in der Region freuen sich, die Einheimischen auch. Bei strahlendem Sonnenschein und türkisem Wasser könnte man fast meinen, man läge an einem Karibik-Strand.

Schwäbische.de hat auf Facebook Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, ihre schönsten Bodensee-Bilder zu posten. Zahlreiche Fotos sind zusammengekommen. Jetzt hat die Redaktion eine Auswahl zusammengestellt und fragt wiederum Sie, liebe Leserinnen und Leser:

Welches der Bilder gefällt Ihnen am besten?

Bis Dienstag, 2. August, 12 Uhr können Sie abstimmen. Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt von Schwäbische.de eine Überraschung zugeschickt!

Über die Pfeiltasten rechts über den Bildern können Sie für Ihre Lieblingsbilder voten.