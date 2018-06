Welcher Kandidat dreht am besten am Rad?

Die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Oberallgäu, zum dem auch Lindau gehört, drehen am Rad. Und zwar nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz reell. Die Redakteure der Lindauer Zeitung haben sie zu einem Interview unter ganz speziellen Bedingungen eingeladen: Während die Kandidaten Fragen beantworten, müssen sie einen Fidget-Spinner am Laufen halten. Damit will die LZ testen, ob die Kandidaten nur ein Programm "abspulen", oder auch Antworten haben, wenn sie sich nebenbei auf etwas anderes konentrieren müssen.

Wer hat sich dabei am besten geschlagen? Unter den Videos geht es zur Abstimmung.