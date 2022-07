Welche Folgen die Partyexzesse vom letzten Sommer haben und warum Corona keine Pause macht

Party machen bis die Polizei kommt: Das war im vergangenen Sommer ein großes Problem in Lindau. In der neuen Folge des Lindau-Podcast sprechen Ronja Straub und Barbara Baur darüber, wie sich die Situation entwickelt hat und welche Rolle es spielt, dass die Polizei ihre Strategie geändert hat. Sie reden auch darüber, warum es um die – wenigen – mutmaßlichen Gewalttäter so ruhig geworden ist, aber noch längst nicht alle Probleme gelöst sind.

Außerdem geht es um die aktuelle Corona-Lage im Landkreis Lindau. Die Zahlen sind vermutlich so hoch wie noch nie – und sie steigen weiter. Was die Konsequenzen sein könnten und wie die Situation in der Lindauer Klinik ist.