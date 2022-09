Welche Ehrenamtler dürfen Philipp Lahm und Celia Sasic treffen? Jetzt Vorschläge einreichen!

Die „Schwäbische Zeitung“ bringt engagierte Ehrenamtliche aus allen gesellschaftlichen Bereichen ins Gespräch mit Fußballweltmeister und UEFA-Euro-2024-Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Celia Sasic. Die beiden treffen sich am 23. September im Ravensburger Medienhaus von Schwäbisch Media zu einem Runden Tisch mit ausgewählten Ehrenamtlern aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“.

Lahm hat erklärt, die Fußball-EM in Deutschland 2024 solle auch eine Bühne für zivilgesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement bieten. An bundesweit drei Runden Tischen wollen er und Celia Sasic, Fußball-Europameisterin und Vizepräsidentin des Deutschen Fußball-Bundes, im Vorfeld der EM deshalb im unmittelbaren Austausch mit Ehrenamtlichen mehr über deren Engagement erfahren und gemeinsame Projekte zur Ehrenamtsförderung erarbeiten.

Themen für die Gespräche in Ravensburg sollen unter anderem die Förderung des Ehrenamts, die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren sowie das Engagement für kulturelle Vielfalt und Integration sein.

Die „Lindauer Zeitung“ und die „Schwäbische Zeitung Friedrichshafen“ fragen die Vereine und Initiativen: Welche rührigen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sollten die Bodenseeregion beim Runden Tisch mit Philipp Lahm und Celia Sasic in Ravensburg vertreten?

Schreiben Sie jetzt eine E-Mail mit Ihrem Vorschlag und einer kurzen Begründung an die Lindauer Redaktion (redaktion@lindauer-zeitung.de) oder an die Häfler Redaktion (redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de). Wir stellen die Nominierten und deren wertvolle Arbeit vor und verlosen exklusive Plätze am Runden Tisch.

Weitere Informationen und eine zusätzliche Bewerbungsmöglichkeit gibt es unter www.2024unddu.dfb.de.