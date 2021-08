Weiteres Vorzeigeprojekt am Bodensee-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Schülerunternehmen LINTERACTIVE der Projekt-Seminare Wirtschaft & Recht und Informatik der Q11 des Bodensee-Gymnasiums hat zum Abschluss des Schuljahres seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Unter Regie der erfolgreichen Seminarleiterin Manuela Walter und des Mitarbeiters in der Schulleitung, Dr. Andre Scherl, hat LINTERACTIVE im Verlauf eines Jahres an der Entwicklung und Vermarktung eines interaktiven Chatbots gefeilt und eine umfangreiche Firmenstruktur aufgebaut mit Vorstand, Marketing, Verwaltung, Finanzen und Entwicklung. Beim JUNIOR-Landeswettbewerb in Bayern erreichte LINTERACTIVE die Endrunde und gehört damit zu den sechs besten bayerischen Schülerunternehmen.

Ein gelungener Werbespot mit Live-Action Filmsequenzen stand am Anfang der in Hybridform abgehaltenen Jahreshauptversammlung, zu der der Vorstandsvorsitzende Leo Enhuis begrüßte. Nach einer Vorstellung der Firmenstruktur hatten die Ehrengäste das Wort, die über MS Teams zugeschaltet waren: Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons sowie Schulleiterin Jutta Merwald. Dabei würdigte OBin Dr. Alfons in ihrer Rede mehrmals die Innovationsfähigkeit, Professionalität und das Engagement der Schüler, während Schulleiterin Merwald den Botschaftercharakter der Seminare für die Schule sowie die Leistungsbereitschaft der Lehrkräfte und Elftklässler hervorhob.

Die Aufgabenbereiche der einzelnen Abteilungen, die von Social Media-Arbeit über Protokolle, Geschäftsberichte, Geschichtenschreiben bis hin zur kompletten Programmierung des Codes in der Programmiersprache Python für den Chatbot reichten, wurden im Anschluss vorgestellt. Schlag auf Schlag folgten jetzt die Meilensteine auf einer Roadmap mit einer besonderen Betonung auf dem Verkauf eines Anteilscheins an Dr. Alfons in der Toscana, der Teilnahme am Landeswettbewerb sowie die Nennung der zahlreichen Sponsoren.

Am Ende verkündete Vorstandsvorsitzender Leo Enhuis, begleitet von großem Applaus der Anteilseigner, die phänomenale Wertsteigerung der Anteilsscheine um 250 Prozent von 10 auf 35 Euro. Der LINTERACTIVE Chatbot wird per QR-Code in Flyer-Form und auf der Website www.linteractive.de den Nutzern zur Verfügung stehen. Ein gelungener Abend für ein erfolgreiches Produkt und den mit Recht stolzen Schüler*innen und Seminarlehrkräften!