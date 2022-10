Weiterer Online-Service der Stadt geht an den Start

Bei der Stadtverwaltung Lindau ist laut Pressemitteilung jetzt ist ein weiterer Bürgerservice online: Personenstandsurkunden können nun digital und damit einfacher und unkomplizierter beantragt werden. Das Standesamt der Stadt Lindau bietet in Zusammenarbeit mit der Stadtkasse ab sofort an, dass Bürgerinnen und Bürger, bei denen sich ein Personenstandsfall in Lindau ereignet hat, die entsprechenden Personenstandsurkunden online beantragen können. Ein Personenstandsfall ist beispielsweise die Geburt eines Kindes oder eine Heirat.

Dieser Online-Service spare Zeit und Geld, teilt die Verwaltung weiter mit. Für den Online-Antrag ist die Nutzung der Online-Ausweisfunktion nötig. Die Bürgerinnen und Bürger werden Schritt für Schritt durch den Beantragungsprozess geführt. Beantragt werden können Geburtsurkunden, Eheurkunden, Lebenspartnerschaftsurkunden oder Sterbeurkunden. Jede Urkunde kann online von Zuhause aus beantragt werden und kostet zwölf Euro.

Antragsteller, die beim Beantragen nicht Ihre Online-Ausweisfunktion nutzen, müssen zur eigenen Sicherheit zusätzlich eine Ausweiskopie oder ein Foto ihres Ausweises einreichen. Erst danach wird die beantragte Urkunde verschickt. Dafür kann das sichere Kontaktformular verwendet werden. Zu finden ist es auf der Startseite der Homepage der Stadt Lindau (www.stadtlindau.de) über die Kachel Online-Bürgerservices.

Die Vorteile des digitalen Service liegen auf der Hand: Sie sind rund um die Uhr verfügbar, immer aktuell und sicher. Denn die Datenübertragung erfolgt über einen verschlüsselten Kanal und die Daten werden in geschützten Systemen gespeichert. Das ist sicherer als ein dateibasiertes Formular, das per Mail verschickt wird. Außerdem ist der Zeitaufwand für die Antragstellung vergleichsweise gering und es besteht die Möglichkeit, den Service online zu bezahlen.