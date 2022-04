Weiter FFP2-Maske und 3G beim Besuch der Stadtverwaltung

Die gesetzlichen Corona-Regelungen zum Infektionsschutz sind zwar am 2. April sind ausgelaufen, dennoch gelten bei der Stadt Lindau und den anderen Verwaltungsgebäuden zum Schutz der Beschäftigten sowie der Besucherinnen und Besucher seit dem 4. April weiter einige Regeln.

Auf Grundlage des Hausrechts gilt weiterhin in allen Gebäuden der Verwaltung, auch in allen Außenstellen, eine FFP2-Maskenpflicht mit Bedeckung von Mund und Nase, teilt die Stadt in einem Schreiben mit.

Die Türen der Stadtverwaltung und der anderen Verwaltungsgebäude bleiben geschlossen, um die Besucherzahl zu steuern und den Zutritt zu kontrollieren, heißt es weiter. Für Besucherinnen und Besucher der Verwaltung und aller Außenstellen gilt weiterhin die 3G-Regel. Der Zutritt ist auch künftig nur mit einem gültigen 3G-Nachweis möglich.

Die Klärung und Erledigung der Bürgeranliegen sollte wo möglich telefonisch, schriftlich oder per Mail erfolgen, raten die Verantwortlichen. Anliegen, bei denen es nötig ist, dass Bürgerinnen und Bürger persönlich in die Stadtverwaltung kommen, müssen zuvor telefonisch oder per Mail abgestimmt werden. Ausnahmen gelten für das Gebäude der Stadtverwaltung in der Bregenzer Straße 12 mit Bürgerbüro, Standesamt, Verkehrsbehörde und Rechtsamt. Hier regelt ein Sicherheitsdienst den Besuchereinlass. Für die Außenstellen gelten unter Umständen ebenfalls Sonderregelungen.