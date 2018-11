Weiter Erfahrungen sammeln

Die beiden Basketballmannschaften des TSV Lindau sind am vergangenen Wochenende im Allgäu unterwegs gewesen. Laut Vereinsmitteilung kehrten beide Teams mit klaren Niederlagen zurück.

Die U14 spielte am Sonntag in Sonthofen und kam nach den ersten Startschwierigkeiten (2:12) besser ins Spiel. Den Rückstand konnte der TSV zwar bis zur ersten Viertelpause nicht mehr aufholen. Doch hielten die Gäste vom See gegen den Gastgeber relativ gut mit (11:22). Im zweiten Viertel kam die Offensivausbeute der Lindauer völlig ins Stocken. Lediglich die ersten zwei Punkte machte man in diesem Viertel, Sonthofen versenkte einen Ball nach dem anderen. Der Pausenstand von 13:48 lies schlimmes erahnen. Die Lindauer rissen sich nach der Pause zusammen, endlich fielen die Körbe wieder auf beiden Seiten. Nur knapp, mit vier Punkten Unterschied, ging auch dieses Viertel an die Heimmannschaft. Im Schlussabschnitt lief nichts mehr bei Lindau zusammen, hier ähnelte der Verlauf stark dem zweiten Viertel. Kein Ball fand den Weg durch den Ring, Sonthofen punktete fleißig weiter. Die 29:86-Niederlage war vom Spielverlauf her absolut gerechtfertigt. Die Lindauer U14 hofft jetzt, dass die fehlenden Spieler bei den nächsten Partien wieder mit dabei sind, der TSV aus dem vollen Schöpfen kann und den zweiten Saisonsieg schafft. Für den TSV spielten: Berg (22 Punkte), Engel (4), Kohler Barea (2), Frick (1), Sliwinski, Kristes, Weber.

Das Herrenteam der TSV Basketballer war am Samstag in Oberstdorf zu Gast. Oberstdorf spielte während der Vorsaison noch eine Liga höher, musste in der laufenden Spielrunde jedoch schon zwei Niederlagen hinnehmen. Somit fuhr der TSV mit einem gewissen Hoffnungsschimmer ins Allgäu. Den Anfang verschlief die Lindauer Mannschaft allerdings, da der Gastgeber äußerst schnell auf den Beinen war und das Hauptaugenmerk auf Steals mit schnellen Fastbreak-Abschlüssen legte.

Gegen die Spielweise der Oberstdorfer fand man bis zum Schluss kein richtiges Mittel und versuchte durch Kampf den Rückstand wieder aufzuholen. Allerdings kam es dadurch, wie schon in den vorherigen Begegnungen, zu vielen Fouls aufseiten der Lindauer. Oberstdorf hatte viele Freiwurfmöglichkeiten die auch genutzt wurden. Beim Halbzeitstand von 21:44 aus Sicht der Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden.

Oberstdorf spielte auch im dritten Viertel seine Schnelligkeit geschickt aus und führte vor den abschließenden zehn Spielminuten bereits mit 36 Punkten Unterschied (33:69). Die Ansage in der letzten Viertelpause, zumindest den Rest der Begegnung zu gewinnen, konnte auch lediglich ansatzweise umgesetzt werden.

90:49 endete die Partie für die Gastgeber. Nun hofft man im Lindauer Lager, fürs Rückspiel die passende Taktik parat zu haben, um gegen eine der vermeintlich stärksten Mannschaften in der Liga mithalten zu können. Positiv zu sehen ist in jedem Fall die ausgeglichene Punkteverteilung im Lindauer Team, auch der Kampfgeist war auch am Schluss noch vorhanden. Für den TSV waren im Einsatz: Waligora (8), Hoffmann (8), Kaiser (8), Holst (7), Nürnberger (7), Steiger (6), Regner (3), Dragheim (2), Heine, Reimund, Strassner.