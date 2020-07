Weingut Haug lädt zum „WeinLesen“ ein

Reservierungen sind per E-Mail möglich an info@weingut-haug.de. Wer an dem Abend keine Zeit hat, aber gerne online teilnehmen möchte und ein entsprechendes Weinset (Müller-Thurgau, Vantur Secco, Muscaris, Souvignier Gris, Spätburgunder, Cabernet Cortis) für den Abend bestellen will, kann dies zum Preis von 69 Euro ebenfalls tun. Das Weingut liefert in Lindau und Umgebung frei Haus. Den Zugangslink für die Weinprobe online erhalten die Teilnehmer per E-Mail.