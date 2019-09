Weinfest am Reutiner Rathaus: Genießen und sägen und gemütlich feiern

Nach 21 Jahren (eigentlich sogar 22, weil es 2017 wetterbedingt ausgefallen ist) darf getrost gesagt sein, dass das Weinfest am Reutiner Rathaus Tradition hat – ebenso wie das Maibaumlegen, das im Rahmen dieses Festes am letzten Samstag der Sommerferien zelebriert wird. Der Förderverein der Reutiner Traditions- und Kulturvereine lädt dazu ein. Der Ursprung dieses kleinen Heimatfestes liegt in der 75-Jahr-Feier der Eingemeindung Reutins nach Lindau. Also haben am Samstag starke Männer und Frauen in den knallroten Jacken der Narrenbäumler der Narrenzunft Lindau Hand angelegt und mit vereinten Kräften den Maibaum sanft umgelegt. Zuvor haben sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen eingefeiert. Es sind viele gekommen, denn das Reutiner Weinfest ist beliebt und bekannt für die kulinarischen Leckereien, zubereitet von der fröhlichen Küchenmannschaft um Uwe Ganshorn. Wie als Beweis für diese Aussage weht ein kleiner Wind auch schon den verführerischen Duft nach Kässpätzle über den Festplatz. Dazu schimmert feiner Bodenseewein in den Gläsern. Nachdem der Maibaum – mit musikalischer Unterstützung vom Fanfarenzug der Narrenzunft Lindau und ihrem Spielleiter Lukas Garofalo – in die Horizontale gebracht worden ist, montieren Burkhard Löhr, der Vorsitzende des Fördervereins der Reutiner Traditions- und Kulturvereine, Daniel Dellinger, Michael Paa und Thomas die Schilder, Bolzenschrauben und Beschläge ab. Denn das gute Stück hat seine Schuldigkeit noch nicht getan. In einem sportlichen Wettsägen wird er zu Brennholz zerkleinert. Burkhard Löhr und sein Sohn Felix machen es mit einer großen Baumsäge vor, während sich der Musikverein Reutin zum Spiel in einen langen schönen Festabend vorbereitet, den die Gäste halb im Zelt, halb im Freien bei herbstlichen Temperaturen und trockenem Himmel feiern.