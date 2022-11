Weil sie zu stark bremst: Radfahrerin stürzt über ihren Lenker

Eine Fahrradfahrt hat für eine 35-Jährige im Krankenhaus geendet. Sie war nach einem zu starken Bremsmanöver über ihren Lenker gestürzt.

Wie die Lindauer Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Freitagvormittag. Die Frau, die mit ihrem Fahrrad auf der Insel unterwegs war, wollte den Kreisverkehr an der Thierschbrücke verlassen. Dabei kam sie ins Schlenkern, bremste daraufhin zu stark ab und stürzte dadurch über den Lenker. Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt. Die 35-Jährige verletzte sich am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden.