Weil er sich beschwert hat - Betrunkene verprügeln Mann in Lindauer Altstadt

Erst waren sie in der Fußgängerzone sehr laut, dann haben sie auch noch einen jungen Mann verprügelt, der um Ruhe gebeten hatte. Nun ermittelt die Polizei gegen sechs junge Männer aus Nachbargemeinden.

Mehrere Streifen der Lindauer Polizei musste in der Nacht zum Sonntag einem 21-Jährigen in der Fußgängerzone zur Hilfe eilen. Gegen 3.10 Uhr hatte der Lindauer in der Maximilianstraße eine sechsköpfige Gruppe angesprochen, die dort laut grölte. Nachdem der junge Mann um Ruhe gebeten hatte, kam es zum Streit. Einzelne Männer aus der Gruppe bedrängten ihn derart, dass er mit seinem Handy die Polizei verständigte. Als die Störenfriede dies bemerkten, warfen sie zunächst eine Bierflasche in Richtung des Oberkörper des jungen Mannes, die aber nicht traf.

Zeugen beobachten die Auseinandersetzung

Anschließend attackierten sie ihn mit Faustschlägen, so dass der Mann eine Schwellung über dem linken Auge erlitt. Noch während des Telefonats mit der Polizei wurde ihm, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, das Handy aus der Hand geschlagen, welches dadurch beschädigt wurde. Die Polizisten stellten die Täter noch in Tatortnähe. Die jungen Männer, die überwiegend aus Nachbargemeinden stammen, waren teils erheblich betrunken. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das Opfer sagte aus, dass mehrere Anwohner die Auseinandersetzung beobachtet haben, deshalb bittet die Polizei um Zeugenaussagen.

Die Polizei Lindau bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Angaben des Geschädigten, hätten mehrere Anwohner die Auseinandersetzung beobachtet.

