Weil er nach der Spielzeugflasche sehen wollte: Dreijähriger stürzt drei Meter vom Balkon auf den Rasen

Einen großen Schutzengel hatte ein Dreijähriger, der am Dienstagsnachmittag in Feldkirch vom Balkon gefallen war: Der Unfall geschah, als die 26-jährige Feldkircherin mit ihren dreijährigen Zwillingskindern alleine in der Wohnung war.

Wie die Polizeiinspektion Feldkirch berichtete, öffneten die Brüder selbstständig die Balkontüre, als die Mutter kurz auf die Toilette ging. Dabei fiel einem Kind offenbar versehentlich eine Spielzeugflasche über die Balkonbrüstung. Sein Bruder stieg auf einen Balkonstuhl, um nach der Flasche zu sehen, lehnte sich über die Balkonbrüstung und stürzte dabei drei Meter vom Balkon auf den darunter befindlichen Rasen. Das Kind wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Polizei blieb es glücklicherweise unverletzt. Am Einsatz waren vier Sanitäter des Samariterbundes, zwei Notärzte und fünf Beamte der Polizeiinspektion Feldkirch beteiligt.