Weihnachtszeit im Lindaupark

Im Lindaupark wird es laut Pressemitteilung in der Weihnachtszeit ein stimmungsvolles Programm geben. An den vier Adventssamstagen werde für alle Altersgruppen abwechslungsreiche Unterhaltung geboten: angefangen vom Kinderbasteln, über ein Meet & Greet mit der Schneekönigin und ihrer Schwester, der beliebten Weihnachtsbäckerei, einem Kasperltheater bis hin zu einem musikalischen Programm unterschiedlichster Genres. So treten beispielsweise das Band-Duo „NOSA", die Harfenistin „Lena Rummel", der Pianist „Sandro Dalfovo", die Walking Band „Rumbacoustic" und „Swinging Christmas“ auf. Darüber hinaus gibt es ab dem zweiten Adventswochenende immer freitags und samstags einen kostenlosen Einpackservice des TSV Oberreitnau für alle Besucher.

Ab 8. Dezember gibt es außerdem wieder den Christbaumverkauf des Obsthofes Strodel ab auf dem Vorplatz. Zusätzliche Abwechslung biete der Weihnachtsmarkt auf der Plaza. Der Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz ist täglich von 16.15 bis 20.30 Uhr beleuchtet, samstags auch musikalisch umrahmt, beispielsweise von den Alphornbläsern aus dem Westallgäu und den Wirthausmusikanten. Am 5. Dezember kommt der Nikolaus in den Lindaupark und habe Geschenke für die Kinder dabei.