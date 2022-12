Weihnachtstauchen in Bregenz: Taucher versenken beleuchteten Christbaum

Die Wasserrettung Vorarlberg lädt am 25. Dezember zum traditionellen Weihnachtstauchen in Bregenz ein, das nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet. Dabei versenken Einsatztaucher einen voll beleuchteten Christbaum im ÖBB-Hafen, begleitet von zahlreichen Fackelschwimmern, wie die Wasserrettung schreibt. Die Taucher gedenken damit ihren Kameraden, die bei Tauchgängen verunglückt sind und bedanken sich für eine unfallfreie Tauchsaison, heißt es weiter.

Das Fest findet üblicherweise jedes Jahr am 25. Dezember ab 17.30 Uhr im Bregenzer ÖBB-Hafen statt. Eingeladen seien nicht nur alle Mitglieder der Wasserrettung, sondern auch all jene, die sich dieses Spektakel ansehen möchten.

Was alles geplant ist

Nach einer kurzen Ansprache am Molo begeben sich die Fackelschwimmer ins Wasser. Begleitet von der weihnachtlichen Musik eines kleinen Bläser-Ensembles wird in ihrer Mitte ein voll beleuchteter Christbaum auf den Grund des Hafenbeckens versenkt, so die Wasserrettung. Bei guter Witterung soll es bereits ab dem frühen Nachmittag heiße sowie kalte Getränke und Raclette am Bregenzer Molo geben.