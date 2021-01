Weihnachtspäckchen als Trostpflaster für Turnkinder

2020 war für den TV Reutin und all seine Mitglieder kein leichtes Jahr. Erst erkämpften sich Übungsleiter und Vorstand zum Herbst hin die ersten Übungsstunden unter besonderen Hygienebedingungen, die ganz besonders die Kinder wie ein kostbares Geschenk genossen. Ende Oktober zerbrachen dann einmal mehr alle Kinderhoffnungen, als es erneut zur Absage der Übungsstunden kam, dieses Mal leider ohne Hoffnung auf ein rasches Ende. Und in diesem vor allem für die Kinder von Verlusten geprägten Jahr hatte die Vorstandschaft des Vereins die Idee, die Kinder statt des Nikolausbesuches in den Turnstunden zumindest mit Päckchen zu beglücken.

Trotz des großen organisatorischen Aufwandes für Übungsleiter und Helfer wurde jedes einzelne Turnkind telefonisch oder per E-Mail informiert. Die Übergabe der Päckchen sollte innerhalb einer Woche zu den jeweiligen Zeiten der Übungsstunden erfolgen. Als dann für Mittwochs der Lockdown angekündigt worden war, wurde alles auf die Tage Montag und Dienstag verlegt. Diese hohe Flexibilität von Übungsleitern und Helfern verhinderte eine große Enttäuschung der Kinder durch eine weitere Absage. Im Vorfeld war ein spezielles Hygienekonzept vom Vorstand eingereicht und vom Landratsamt genehmigt worden. Selbstverständlich wurde es auch vollumfänglich von allen Beteiligten eingehalten. Alle Anwesenden wurden notiert und die Listen vier Wochen lang aufbewahrt. Eltern und Kinder zeigten sich höchst diszipliniert, trugen ihre Masken und hielten Abstände vorbildlich ein.

Auch wenn der Nikolaus aufgrund der Corona-Auflagen nicht anwesend sein durfte, sorgte die toll geschmückte Tribüne und der weihnachtlich geschmückte Christbaum, gespendet von der Familie Hyrenbach, für leuchtende Kinderaugen bei insgesamt 320 Kindern. Die Kinder genossen dieses Highlight in einer von Absagen geprägten Zeit.