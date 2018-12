Weihnachtskonzert in St. Josef bietet abwechslungsreichen Hörgenuss

Am zweiten Weihnachtsfeiertag erlebten rund 100 Zuhörer in der Reutiner Josefskirche ein sehr abwechslungsreiches Konzert. Gertraud Vogel (Mezzosopran), Katrin Heide (Alt), Jörg Heide (Tenor) und Burkard Löhr (Bass) sangen klassische, alpenländische und moderne Weihnachtslieder in verschiedenen Besetzungen und mit Instrumentalbegleitung.

Eröffnet wurde das Konzert in der Josefskirche von Julian Heide an der Trompete. Begleitet wurde er von seiner Mutter Katrin. Zu hören gab es kleine Märsche von Clarke und spielte zwei Sätze aus dem Concerto B-Dur von Georg Friedrich Händel.

Zusammen mit den Instrumentalisten Elisabeth Müller, Daniel Förster an den Violinen, Angela Rowe (Violine, Viola) und Mathilde Schweiger-Stadler (Violoncello) und Julian Heide (Trompete) kamen am zweiten Weihnachtsfeiertag auch das das Weihnachtsoffertorium „Currite Socii“ und das „Agnus Dei“ von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Krönungsmesse zur Aufführung, wie es im Eigenbericht heißt.

Daniel Förster (Violine) und Brigitte Förster (Querflöte) spielten zwei Sätze aus dem Trio G-Dur von Telemann. Vom Streicherensemble waren die Kirchensonate C-Dur KV 278 von Mozart und eine Epistelsonate von Holler zu hören.

Das bekannte „Panis angelicus“ von Franck wurde von Jörg Heide und Gertraud Vogel vorgetragen.

Kirchenmusiker Hans Vogel begleitete die Musiker an der Albiez-Orgel und spielte zum Schluss des Konzertes von Eugene Gigout Toccata h-moll.