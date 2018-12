„Weihnachten fällt aus“: Aber nur im Festspielhaus

Im Festspielhaus in Bregenz ist am Dienstag, 18. Dezember, das Weihnachtsmusical „Weihnachten fällt aus“ von Peter Schindler zu sehen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Auf der Bühne stehen Kinder und Jugendliche der Musikschule Bregenz. Unterstützt wird die Geschichte von Tänzerinnen und Tänzern aus den Ballettklassen und vom großen Schulorchester der Musikschule.

In dem lustigen und dennoch besinnlichen Musical zur Weihnachtszeit hat Weihnachtsmann Ambrosius Schneeweiß einfach genug vom Einkaufsstress, vom Weihnachtsgedudel, von Lebkuchen und von Geschenken, die jedes Jahr größer werden. Und so wird an die Erdenbewohner ein Brief geschrieben, dass dieses Jahr nix mit Lametta ist. Ein Jahr Pause für alle, basta! Sogar die Engelschar stimmt nach langem Hin und Her zu.

Auch wenn in diesem Stück zunächst alles danach aussieht, dass Weihnachten ausfallen wird, wendet sich am Ende doch noch das Blatt. Denn als die Engel beim Blick durch ihr Himmelsfernrohr bemerken, dass eine Familie den Absagebrief nicht bekommen hat und sich voller freudiger Erwartung auf Weihnachten vorbereitet, beschließen sie, es doch noch Weihnachten werden zu lassen.

Seit nun zehn Jahren leitet Sophia von Aufschnaiter-Lü die Musical-Klasse der Musikschule. Ihrem Regie-Jubiläum steht wie immer Martin Deuring als musikalischer Leiter zur Seite.