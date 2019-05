Weihbischof Wörner wirbt für einen „Sunday for Future“

Es war ein symbolträchtiges Bild: Nicht von der Kanzel und nicht vom Ambo aus predigte Weihbischof Florian Wörner beim Pontifikalamt in der Pfarrkirche St. Josef in Reutin zu den rund 250 Gläubigen. Er nahm das Mikrofon und trat ganz nah an sie heran. Diese Nähe hat Wörner das ganze Wochenende über während der Pastorialvisitation in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Lindau-Insel gesucht. Er führte Gespräche mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, informierte sich über die verschiedenen Gruppen in der PG und stellte sich zum Abschluss im Pfarrzentrum auch kritischen Fragen aus den Reihen der Katholiken.

Bereits seit dem vergangenen Herbst ist Wörner im Dekanat Lindau unterwegs und besucht die einzelnen Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften. Der Besuch in der PG Lindau-Insel war seine achte Station. Lindau-Aeschach sowie die PG Heimenkirch-Opfenbach folgen noch. Die PG mit ihren Pfarreien Insel (Münster), Reutin (St. Josef) und Zech (St. Maria) hat der Weihbischof dabei als deutlich anders geprägt erlebt als die anderen Pfarreien. „Die drei Pfarreien hier sind sehr unterschiedlich, ergänzen sich aber in einer ganz besonderen Weise“, so Wörner. Während auf der Insel der Tourismus vorherrsche, der etwa Freiraum für eine ausgeprägte Kirchenmusik gibt, sei Zech von der Grenzsituation und vom Wachstum dank Neubaugebieten geprägt. Reutin als größter Gemeinde bescheinigte der Weihbischof ein „unheimlich aktives Leben“. Insgesamt zeige die PG, dass ein gemeinsames Arbeiten und Leben verschiedener Pfarreien auch jenseits des Priestermangels sinnvoll sein kann. Ein Beispiel aus der Sicht von Wörner: Weil auf der Insel die Jungen fehlen, übernahmen bei der Messe im Münster die Ministranten aus Zech den Dienst.

Einblicke in das Leben der rund 4000 Mitglieder zählenden PG erhielt Wörner schon vorab durch eine Auflistung aller Mitarbeiter, Gruppen und Aktivitäten. Vor Ort ergänzten viele persönliche Gespräche den Eindruck. Die seit September 2018 in der PG tätige Pastoralassistentin Luzia Maier fühlte sich danach „im Glauben bestärkt“ und „neu begeistert“. Sie zog für sich ein klares Fazit: „Wir sind in der Pfarreiengemeinschaft nur gemeinsam stark.“ Ziel der Zusammenarbeit müsse es sein, „Menschen zu Gott zu führen“.

Diese Hinführung zu Gott, Glauben und Kirche sprach Wörner auch in seiner Predigt an. In der katholischen Kirche seien „Dinge passiert, die einem die Schamesröte ins Gesicht treiben“, sprach der Weihbischof dabei die Missbrauchsfälle an. Das „Schiff hat Gegenwind und ist in einem schlechten Fahrwasser“, so Wörner. Dennoch lade Gott zum Glauben ein, und es gelte, Menschen in ihrer Suche nach einem Sinn des Lebens zu Gott zu lenken. Und Wörner warb dafür, neben den Demonstrationen für den Klimaschutz unter dem Motto „Fridays for Future“ mit „Sundays for Future“ den eigenen Glauben zu bekennen: „Ein Gottesdienstbesuch ist ein starkes Zeugnis für den Glauben.“

In einer offenen Fragerunde mit rund 80 PG-Mitgliedern hinterfragte eine Besucherin, ob Wörner denn eine Idee habe, „wie der Sonntag zum Hype werden kann“. Für den Weihbischof gehört eine ansprechende Gottesdienstgestaltung dazu und eine „tolle Musik“, wie sie zuvor der Chor Spirit vorgetragen habe. Allerdings: „Man geht dorthin, wo das Herz brennt“ - und das sei bei vielen Menschen bei Sportveranstaltungen der Fall. Wichtig sei, Kirchenfremde deshalb überall anzusprechen und ihnen vom Glauben zu berichten – am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und im Verein. Denn: „Glaube ist keine Privatsache.“ Daher wünsche er sich den Mut der Gläubigen, von ihrem Glauben zu erzählen und ihn vorzuleben.

Eine mit einem evangelischen Christen verheiratete Frau konfrontierte Wörner mit ihrem Schmerz, dass ihr Mann nicht an der Eucharistie teilnehmen könne. Positiv aus Sicht des Weihbischofs: „Sie leben die Ökumene in Ihrer Ehe.“ In der Tat sei die Gemeinsamkeit in den beiden großen christlichen Kirchen gerade bei der Eucharistie nicht besonders groß. Doch sei es möglich, dass ein Pfarrer auch Nicht-Katholiken die Teilnahme daran nach einem persönlichen Gespräch erlaube – so denn das Verständnis geteilt werde, dass es sich „nicht um Brot, sondern um den Leib Christi“ handele.