Weihbischof Wörner besucht alle Pfarreien am See

Alle zehn Jahre soll ein Bischof laut Kirchenrecht die Pfarreien in seinem Bistum besuchen. Heuer stehen die Termine für die sogenannten Visitationen im Dekanat Lindau an. An diesem Wochenende kommt Weihbischof Florian Wörner erstmals an den Bodensee.

Der Landkreis Lindau ist weit weg von Augsburg und deshalb eines der letzten Dekanate der Visitationsrunde, die vor vier Jahren begonnen hat. Immerhin ist Augsburg mit etwa tausend Pfarreien in 23 Dekanaten ein sehr großes Bistum. Deshalb wäre Bischof Konrad Zdarsa überfordert, wollte er alle Besuche selbst übernehmen. So sind auch die Weihbischöfe Anton Losinger und Florian Wörner, Generalvikar Harald Heinrich, Domdekan Bertram Meier, Bischofvikar Karlheinz Knebel und Domkapitular Michael Kreuzer unterwegs.

Nach Lindau kommt Weihbischof Wörner, der damit auf den Spuren des heiligen Ulrich wandelt. Der Schutzpatron des Bistums Augsburg sei unermüdlich in seiner großen Diözese unterwegs gewesen, die von Augsburg bis ins Allgäu und nach Vorarlberg reichte. „Wenn er in eine Ortschaft kam, empfing man ihm mit Evangelienbuch, mit Weihwasser und Glockengeläut, sogleich wurde die Heilige Messe gefiert. Dann setzte er sich und ließ die Gläubigen vor sich rufen und ließ sie unter Eid befragen, was in der betreffenden Pfarrei verbesserungswürdig sei“, beschreibt Domprobst Gerhard die Praxis vor mehr als tausend Jahren.

Auch heute dient eine Visitation einerseits der Ermutigung im Glauben. Zudem will der Bischof den Einsatz der Priester und der haupt- und vor allem der ehrenamtlichen Mitarbeiter sehen und ihnen danken. Wörner will die seelsorgerliche und die gesellschaftlich-soziale Situation in jeder Pfarreiengemeinschaft in den Blick nehmen und „nach guten Schritten in die Zukunft“ Ausschau halten. Sollte es größere Konflikte geben, soll die Visitation zu einer Lösung beitragen.

Zur Vorbereitung auf den Bischofsbesuch haben die Pfarrer Erhebungsbögen erhalten, die sie in Zusammenarbeit mit den Festangestellten der Gemeinden sowie Pastoralräten ausgefüllt haben. Dann galt es, die Besuche vorzubereiten. Geplant sind jeweils möglichst Besuche aller Pfarreien sowie Begegnungen mit Gläubigen verschiedenen Alters.

Nachdem Wörner bereits im Westallgäu war, kommt er an diesem Wochenende erstmals an den bayerischen Bodensee und besucht die Pfarreiengemeinschaft Weißensberg. Am 9. und 10. März folgt die Pfarreiengemeinschaft Wasserburg, am 4. und 5. Mai die Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel und am 18. und 19. Mai die Pfarreiengemeinschaft LindauAeschach.

Der Besuch beginnt am Samstag, 23. Februar, mit einem Gottesdienst in St. Nikolaus in Bösenreutin, nachmittags trifft der Bischof beim Kinderbilbeltag in Sigmarszell kurz den Nachwuchs, bevor er zum Seniorennachmittag ins Haus des Gastes und später im Pfarrheim Niederstaufen zu Ministranten und anderen Jugendlichen geht. Um 18.30 Uhr ist eine Vesper-Andacht in der Pfarrkirche Weißensberg geplant. Höhepunkt ist der Festgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr in St. Markus, anschließen kann jeder Gläubige beim Stehempfang in der Festhalle mit dem Bischof sprechen.