Weihbischof stellt sich auch kritischen Fragen

Weihbischof Florian Wörner hat seine Visitation des Bayerischen Bodensees am vergangenen Wochenende mit der Pfarreiengemeinschaft Lindau Aeschach, Ober- und Unterreitnau beendet. Beim Pontifikalamt in der Pfarrkirche St. Ludwig in Aeschach zeigte er sich tief beeindruckt von den Menschen, denen er in den vergangenen Tagen begegnet ist.

Weihbischof Florian Wörner ist ein Geistlicher, der stets die Nähe zu den Menschen sucht. Und sich selbst finden lässt. Auch vom aufgeweckten siebenjährigen Manuel Zeibig, der beim Empfang nach dem Pontifikalamt (den die Lindauer Bläsergruppe musikalisch begleitet hat) von ihm wissen möchte, was es mit dem violetten Käppchen auf sich hat. Ein Zeichen seines Amtes sei dieses, und bei der Feier der Eucharistie habe er es abgenommen, aus Höflichkeit vor Jesus, erklärt ihm Wörner freundlich. Manuel ist zufrieden.

So leicht macht es Carla Augustin dem Weihbischof nicht. War sie schon bei seinem Treffen mit der Jugend der Pfarreiengemeinschaft (PG) eine kritische Fragerin, lässt sie auch heute nicht locker. Sie hat noch keine befriedigende Antwort von ihm erhalten – zur Rolle der Frau in der Kirche, zum Umgang mit Geschiedenen, zum Schutz des ungeborenen Lebens und zu einigem mehr. Es gelingt ihm auch dieses Mal nicht, aber er bedankt sich für ihr leidenschaftliches Engagement für den Glauben. Die junge Frau betont, wie wichtig ihr der Glaube sei, sie aber viele Themen nicht mit ihrem Gefühl vereinbaren könne und sagt: „Ich bin anderer Meinung als der Weihbischof, und wir finden keinen Konsens. Aber ich finde es gut, dass er sich für meine Kritik interessiert.“

„Gott klopft ständig an unsere Tür“

Schon während des Pontifikalamtes lobt der Weihbischof die nachhaltigen und guten Gespräche, die er führen durfte. Als wichtigsten Eindruck nehme er die Herzlichkeit der Menschen und die Vielfalt mit, mit der in der PG der Glaube und die christliche Nächstenliebe gelebt werde. Dass Aeschach eher städtisch und Ober- und Untereitnau eher ländlich geprägt seien, empfinde er als Bereicherung und nicht als Gegensatz.

Wörner setzt seinen Besuch in Bezug zu Gott. „Ich freue mich, nach diesen intensiven Tagen die entscheidende Visitation in den Blick zu nehmen – die Visitation Gottes. Er klopft ständig an unsere Tür. An uns liegt es, ob wir aufmachen um ihm als Jünger zu folgen.“ Jünger, das seien Schüler – die lernen, ein ganzes Leben lang. Bis sie das Niveau der Liebe Jesu Christi erreicht haben. Denn die menschliche Liebe – also jemanden zu lieben, den man eh gern hat, das könne jeder. Schwierig werde es mit der göttlichen Liebe – die weiter gehe, die jeden annimmt. Die es schaffe auch dann zu lieben, wenn es zäh wird. Verzeihen können – das brauche eine Kraft von oben. Alle sollen sich so oft wie möglich die Frage stellen, welchen Platz Gott in ihrem Leben einnimmt. „Lassen wir uns von ihm programmieren, in dem Wissen, er liebt uns. Wer vor Gott kniet bekommt Rückgrat und muss vor niemandem auf der Welt buckeln“, sagt Wörner.

Jesus letzter Auftrag an seine Jünger sei gewesen, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen – und den Wunsch nach Gott vor allem in die Kinder und Jugendlichen zu pflanzen. Aber wie? Ganz einfach: Karl Valentin habe gesagt „Wir können unsere Kinder nicht erziehen – sie machen uns eh alles nach.“ Und als Mutter Theresa gefragt wurde, was sich an der Kirche ändern müsse, habe sie gesagt „Du und ich.“ In diesen beiden Zitaten stecke das ganze Geheimnis. „Also reden wir von Gott, leben unseren Glauben vor, und versuchen, die göttliche Liebe zu erreichen.“ Der Jugendchor Right Now unterstreicht mit feierlicher und zu Herzen gehender Live-Musik die Worte des Bischofs. „Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das für andere aufgeht, jeden Tag – das für das Leben schlägt.“

Pfarrer Darius Niklewicz dankt Florian Wörner. „Wir hatten die Gelegenheit, unserem Weihbischof das ans Herz zu legen, was uns als katholische Christen unter den Nägeln brennt und zu zeigen was wir hier vor Ort als Kirche sind, was wir uns von ihr für unsere Kinder und Kindeskinder erwarten“, sagt er und lobt, wie offen sich der Weihbischof auch den kritischen Fragen der Jugend gestellt habe. Es habe eine Einigkeit gegeben, dass es in der Kirche dringend eine Veränderung brauche, um als christliche Gemeinschaft wahrgenommen zu werden. Denn: „Wir sind nicht der Ofen der sich selber wärmen soll. Wir sind in erster Linie für die Menschen und ihre Bedürfnisse da. Weil Jesus das will, und das in seinem Programm steht. Gott braucht Menschen in der Kirche die dienen. Denen nicht Titel und Ämter wichtig sind, sondern die Menschen. Hören wir nicht auf, von dieser Kirche zu träumen und gemeinsam für eine dem Menschen zugewandte Kirche zu kämpfen.“