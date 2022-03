Wegen Krieg in der Ukraine: Das plant das Lindauer Kulturamt als Alternative zur Vernissage

Eine klassische Vernissage zur Sonderausstellung „Mythos Natur“ wird es nicht geben. Grund ist der Krieg in der Ukraine.

Das Lindauer Kulturamt sondiert derzeit eine alternative Eröffnungsveranstaltung zur geschlossenen Vernissage, die am 29. April geplant war, wie es auf Anfrage der LZ heißt. Angesichts der schrecklichen Meldungen aus der Ukraine sei niemand in Feierlaune, so Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn.

Vielmehr gehe es auch als aktueller Träger des Europäischen Kulturpreises darum, die Ukraine als Teil der Europäischen Kultur-Gemeinschaft zu begreifen, dies zu signalisieren und sich solidarisch mit den Opfern des Ukraine Krieges zu zeigen. Dadurch will das Kulturamt auch ein Statement der Kultur gegen Krieg setzen.

Die Vernissage ist ein kultureller Höhepunkt

In der Vergangenheit war die Vernissage, mit der die Ausstellungseröffnung der Sonderausstellungen im Kunstmuseum gefeiert wurde, immer ein gesellschaftliches und kulturelles Highlight, das als geschlossene Veranstaltung stattfand. Pandemiebedingt musste sie in den beiden vergangenen Jahren allerdings abgesagt werden. Eigentlich hatten die Verantwortlichen geplant, 2022 wieder eine Vernissage zu feiern. „Aus gegebenem Anlass wird das nicht der Fall sein“, schreibt das Kulturamt auf Nachfrage.

Stattdessen prüft das Kulturamt eine Benefizveranstaltung, um Spendengelder zu generieren, mit denen Kriegsopfer unterstützt werden. Im Raum stehe eine „Vernissage für alle“, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Auf dem Museumsvorplatz soll es eine Kunstinstallation geben, bei der Spenden gesammelt werden. Näheres will das Kulturamt bald mitteilen.