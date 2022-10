Wegen Energiekrise: Lindauer Therme erhöht ihre Preise

Wer in der Lindauer Therme schwimmen gehen möchte, muss in Zukunft mehr zahlen. Teilweise wird der Eintritt doppelt so teuer. Für Lindauerinnen und Lindauer, die sich einen Bäder Pass besorgen, erhöhen sich die Preise nicht ganz so sehr. Die neuen Preise gelten ab Montag, 17. Oktober.

Mit extrem steigenden Energiekosten von bis zu 2,5 Millionen Euro pro Jahr und der Inflation stehe die Therme nach der Corona-Pandemie vor den nächsten Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Therme. Und das trotz guter Besucherzahlen.

„Die Mehrkosten können nicht komplett durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Das wären netto fast 10 Euro pro Gast. Wir werden aber einen Teil der Mehrkosten über eine Tarifanpassung kompensieren müssen“, wird Magdalena Teich, Betriebsleiterin der Therme, zitiert.

Lindauerinnen und Lindauer zahlen weniger

Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Lindau, die über ihre Steuern das Sportbad mitfinanziert haben, den Besuch des Grundversorgungsbads zu günstigen Preisen zu ermöglichen, wurde laut Mitteilung dem Finanzausschuss und dem Stadtrat vergangenes Jahr von der Therme der Lindauer Bäder Pass als Einheimischenmodell vorgestellt und mit großer Mehrheit bestätigt. Dieser sehe vor, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lindau der Eintritt günstiger ist als für auswärtige Gäste.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons sei erfreut, dass es gelungen ist, mit der Therme gemeinsam ein Tarifsystem zu entwickeln, dass es zum einen ermöglicht, die steigenden Energiekosten etwas zu kompensieren und gleichzeitig ein Modell zu schaffen, dass es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, das Sport- und Familienbad zu günstigen Preisen zu besuchen.

Daniel Obermayr (Bunte Liste) habe sich dafür eingesetzt, dass der Zuschlag in den Ferien im Einheimischenmodell entfällt und die Ermäßigungen für Inhaber des Lindau Passes erhalten bleiben. Für Stadtrat Mathias Hotz (Junge Alternative) sei es ein besonderes Anliegen gewesen, dass die Familienkarte für das Strandbad und das Freibad Oberreitnau günstig bleibt. Daher habe man die von der Therme vorgeschlagenen Tarife nochmals angepasst.

Die Preise im Überblick

Zukünftig müssen Erwachsene für eineinhalb Stunden im Sport- und Familienbad sieben Euro zahlen. Kinder und Jugendliche zahlen einen Euro weniger. Bislang lag der Preis für Erwachsenen bei 3,50 Euro und für Kinder und Jugendliche bei 2,50 Euro.

Wer einen Bäder-Pass hat, zahlt als Erwachsener 4,50 Euro und Kinder und Jugendliche 3,50 Euro. Den Pass bekommt jeder, der in Lindau gemeldet ist.

Zwei Stunden kosten Erwachsene ab dem 18. Oktober 9 Euro und Kinder sowie Jugendliche 6,50 Euro. Mit dem Pass sind es 6,50 beziehungsweise 4 Euro. Für vier Stunden zahlen Erwachsene 12 Euro und die Kleinen 9,50 Euro, mit Pass 9,50 Euro und sieben Euro. Eine Tageskarte kostet zukünftig für Erwachsene 14 Euro, für Kinder und Jugendliche sind es 11,50 Euro.