Wegen einer Pfütze: 60-Jähriger gerät auf der A96 ins Schleudern

Dass eine Pfütze auf der Fahrbahn durchaus gefährlich sein kann, hat ein 60-jähriger Autofahrer am Samstag auf der A96 zu spüren bekommen. Der Leutkircher war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der A96 in Richtung München unterwegs.

So hoch fiel der Schaden aus

Aufgrund des Regens hatten sich Pfützen auf der Fahrbahn gebildet – als der 60-Jährige durch eine der Pfützen fuhr, geriet sein Auto ins Schleudern und stieß dabei gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie die Polizei mitteilt. Am Pkw wurde das Heck beschädigt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.

Hinzu kommt noch der entstandene Schaden an der Leitplanke. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn.