Wegen Bauarbeiten: Die Bahnstrecke nach Bregenz ist wochenlang voll gesperrt

Eher zögerlich haben die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Lindau und Bregenz begonnen. Die Strecke ist seit der Nacht zum Montag gesperrt. Die Bahn will dort bis zum 9. September viele Arbeiten erledigen.

So tauschen Arbeiter zwischen Wackerstraße und Bahnhof Reutin Schotter und Gleise aus, bereiten Fundamente für die Masten der bald elektrifizierten Strecke vor und ertüchtigen verschiedene Bahnübergänge. Am Ende der Sperrpause will zudem die Bahn ihre Arbeiten in der Bregenzer Straße abgeschlossen haben, sodass die Züge über die neue Betonplatte fahren, unter der die Stadt die Unterführung bauen lassen kann.

Söder kommt zum Spatenstich

Auch das Elektronische Stellwerk soll in sieben Wochen in Betrieb gehen. Für Lindauer und Gäste bedeutet das neben gesperrten Bahnübergängen auch viel Lastwagenverkehr, die vor allem Staub bringen. Anlieger müssen sich auf nächtliche Bauarbeiten einstellen. Offiziell starten die Bauarbeiten für den neuen Reutiner Bahnhof am Dienstag. Ministerpräsident Markus Söder, Verkehrsminister Hans Reichart, Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel und Oberbürgermeister Gerhard Ecker werden das Projekt um 16.30 Uhr in der Ladestraße mit einem Spatenstich beginnen.

Die Bahn baut den neuen Bahnhof in Lindau-Reutin.