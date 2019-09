Weder „coole Helden“ noch „Feierwehr“

Die Feuerwehren im Landkreis Lindau laden am kommenden Wochenende unter dem Motto „Reinschauen bei Deiner Feuerwehr“ zum Schwäbischen Feuerwehrtag. Dabei können Interessierte bei vielen Wehren hinter die Kulissen blciken und auch einige Vorführungen erleben, heißt es in einer Ankündigung.

So öffnet zum Beispiel die Lindauer Feuerwehr am Sonntag, 22. September, ihre Tore. Besucher erwartet von 10 bis 16 Uhr in der Hauptfeuerwache, Heuriedweg 56, ein spannendes Programm, heißt es. Hautnah können Vorführungen zum Brandeinsatz, zur technischen Rettung bei Verkehrsunfällen und zur Rettung absturzgefährdeter Personen erlebt werden. Interessierte können dabei nicht nur zuschauen, sondern sich sogar selbst an der Feuerwehrarbeit versuchen. Die Verwendung des Sprungpolsters wird ebenso live präsentiert. Außerdem werden Führungen durch das Feuerwehrhaus sowie Besichtigungen der Einsatzzentrale und des Lageraums angeboten. Auch die Einsatzfahrzeuge können besichtigt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Besucher können auf dem nahegelegenen Parkplatz der Firma XOMOX–Crane in der Robert-Bosch-Straße parken. An der Hauptfeuerwache stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Der Bezirksfeuerwehrverband Schwaben organisiert den Schwäbischen Feuerwehrtag Erstmalig und bislang bayernweit einmalig“. Dabei wird der „Reinschauen-Tag“ für die Bürger je nach Terminvorgabe am Samstag, 21. oder Sonntag, 22. September, stattfinden, heißt es.

„Für die 1037 Feuerwehren im Regierungsbezirk Schwaben sei es nicht immer ganz einfach, den gesamten kommunalen Brandschutz ehrenamtlich und mit sehr großer Verantwortung zu stemmen. Vieles müsse durch die Kommunen im Landkreis finanziert werden, sei es ein neues Fahrzeug oder ein größeres Feuerwehrhaus, manche Personalknappheit muss durch die ehrenamtliche Mannschaft tagsüber selbst mit nachbarlicher Löschhilfe mühsam ausgeglichen werden und die Nachwuchswerbung ist wie bei jedem Betrieb auch bei uns ein Dauerthema“, wird Kreisbrandrat Wolfgang Endres in der Ankündigung zitiert.

Gerade deshalb freut sich jede freiwillige Feuerwehr, wenn die Bürger, aber auch die Haus- und Gewerbebesitzer dieses wichtige Thema beim Aktionswochenende „Reinschauen bei Deiner Feuerwehr“ durch einen Besuch aufnehmen. Ziel der Aktion ist es, nicht die Feuerwehren als „coolen Helden“ oder „Feierwehr“ zu präsentieren, sondern den Bürgern ihre ureigene Feuerwehr, gleich welcher Ortsgröße vorzustellen und deren Wichtigkeit aufzuzeigen. Wo ist denn überhaupt meine Ortsfeuerwehr? Wie ist meine Feuerwehr untergebracht und ist sie auch zeitgemäß ausgerüstet? Hat meine Feuerwehr bei Tag und Nacht genügend Personal? Besucher können sich ganz einfach einen Eindruck von ihrer Feuerwehr machen und viele Fragen beantwortet kriegen.