Wechselbetrüger erbeutet 350 Euro

350 Euro hat ein Unbekannter am Samstag bei einem Wechselbetrug aus der Kasse eines Supermarkts gestohlen.

Der Mann wollte vom Kassierer acht Hundert-Euro-Scheine in 50er gewechselt haben. Nachdem der Kassierer dem Mann die Fünfzig-Euro-Scheine gegeben hatte, wollte dieser seine Hunderterscheine zurückhaben. Er verwickelte den Kassierer in ein Gespräch und griff dabei in die Kasse und legte die Fünfziger Scheine hinein. Danach verließ der Mann den Supermarkt. Erst als der Kassierer kurze Zeit später seine Kasse schloss, bemerkte er das Fehlen von 350 Euro. Von dem Täter fehlt jede Spur.