Wechsel an der Spitze des THW-Ortsverbands Lindau

Nach neun Jahren verabschiedet sich Meinrad Gfall als Ortsbeauftragter des THW-Ortsverbandes Lindau in den Ruhestand. Seine Nachfolge als neuer Ortsbeauftragter des THW Lindau tritt Alexander Eigler an. Der offizielle Festakt zur Verabschiedung von Meinrad Gfall erfolgt Anfang Mai im „alten Rathaus“.

Im Vorfeld des ersten Ausbildungsabends 2023 trafen sich Meinrad Gfall, Alexander Eigler und der stellvertretende Ortsbeauftragte Peter Vosseler zur Durchsicht und Übergabe der schriftlichen Unterlagen und der Amtssiegel.

Im Kreis der anwesenden THW-Mannshaft dankte Meinrad Gfall in einer kurzen Rede für deren Unterstützung und deren Engagement in den vergangenen neun Jahren. Er ist davon überzeugt, dass durch die Wahl von Alexander Eigler als seinen Nachfolger, der Ortsverband auch für zukünftige Hausforderungen gut gerüstet ist. Eigler ist seit nunmehr 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen Teil des Ortsverbandes, hat diesen in allen Bereichen und Facetten kennengelernt und auch bereits entscheidend mitgeprägt. Ebenso ist Gfall sich sicher, dass der durch seinen Amtsvorgänger Andreas Bucher angestoßene und durch ihn weiterverfolgte Weg, den THW Ortsverband Lindau weiterhin als zuverlässiger Partner in der Sicherheitsarchitektur der örtlichen Gefahrenabwehr für die Bürgerinnen und Bürger im Lindauer Stadtgebiet und im gesamten unteren Landkreis, auch nach dem Amtswechsel weiterhin konsequent weiterverfolgt wird.

Als offizieller Vertreter der „Bundesanstalt Technisches Hilfswerk“ war THW-Regionalstellenleiter Matthias Helbig nach Lindau gekommen. Dieser danke dem scheidenden Ortsbeauftragten Meinrad Gfall für sein erbrachtes ehrenamtliches Engagement und für die gute und konstruktive Zusammenarbeit sowie Alexander Eigler für seine Bereitschaft zur Übernahme der Position des Ortsbeauftragten für Lindau.

Anschließend vollzog Helbig den formalen Amtswechsel, indem dieser die Abberufungsurkunde als „Ortsbeauftragter für Lindau“ an Meinrad Gfall und die Berufungsurkunde zum „Ortsbeauftragten für Lindau“ an Alexander Eigler ausgehändigte.