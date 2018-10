„We are Family“-Tag beim EV Lindau

Von Schwäbische Zeitung

Allen Argumenten der Verwaltung zum Trotz sieht es jetzt so aus, als müsse der Kreis nun doch die Biotonne einführen oder sich zumindest Gedanken über ein alternatives Sammelsystem machen. Das teilt das Landratsamt am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Das Land erkennt die Müllverwertung des Kreises nicht an und erwägt eine Klage: In einem Schreiben des Umweltministerium sei laut Kreisverwaltung deutlich geworden, dass rechtliche Mittel zur Durchsetzung der Pflicht zur getrennten Biomüllsammlung gegen den Landkreis erwogen werden.