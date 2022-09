Wasserwacht Lindau befreit Crew einer Yacht vom Untersee

Eine Segelyacht hat am Donnerstagvormittag in Lindau, zwischen Strandbad Eichwald und der Spielbank Lindau, bei einem Pegel von 3,14 Metern den Grund berührt. Das Boot fuhr sich dabei sehr fest. Das berichtet die Wasserwacht Lindau, die dann zur Rettung ausrücken musste.

Nachdem alle Versuche der Besatzung, die Yacht wieder frei zu bekommen, gescheitert waren, riefen die Segler mittags den Polizeinotruf. Die Wasserschutzpolizei alarmierte daraufhin die ehrenamtlichen Wasserretter der Wasserwacht.

Da der betreffende Bereich – gerade derzeit – sehr flach ist, rückte die Lindauer Wasserwacht „nur“ mit dem kleinen Boot Barracuda aus. Beim Havaristen angekommen, wurde sichergestellt, dass alle Personen wohlauf sind und das bevorstehende Manöver wurde besprochen. Ein Wasserretter mit Funkverbindung stieg auf das Segelboot über. Alle Personen begaben sich nach Backbord (links), um eine gewisse Krängung (Seitenneigung) zu erreichen. Der Wasserretter ritt zusätzlich am Großbaum aus. Die Schleppleine wurde vorsichtig auf Zug gebracht.

Ein deutlich größeres und viel schwereres Kielboot freizuschleppen stellt für das flachwassergeeignete Bugklappenboot der Wasserwacht eine Herausforderung dar. Dank einer speziellen Schleppvorrichtung und durch besonnene, gezielte Fahrmanöver gelang es jedoch, die havarierte Segelyacht nach einiger Zeit frei zu bekommen – eine echte Befreiung für die Segler, schreibt die Wasserwacht in ihrem Bericht weiter. Schaden am Segelboot war im weichen Untergrund keiner entstanden, so dass die Wassersportler ihren Törn fortsetzen konnten.