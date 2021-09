Wasserstoffverbundregion Lindau erhält 400 000 Euro

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat jetzt seinem Kollegen und Allgäuer Bundestagsabgeordneten Gerd Müller die Förderzusage für das beantragte HY Allgäu-Bodensee-Projekt gegeben. Müller in einer Pressemitteilung: „Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Region in der Anwendung der Wasserstofftechnologie vorangeht. Der Projektantrag zeigt, dass Lindau und die Region das Potenzial haben, die Wasserstofftechnologie in der Region zu entwickeln und konkret vor Ort sehr schnell zu nutzen. Wir sollten alle Chancen nutzen, um diese klimafreundliche Energieform bei uns jetzt im Normalbetrieb – zum Beispiel der Bodenseeschifffahrt aber auch für den Betrieb von Wasserstoffzügen – umzusetzen.“