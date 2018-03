Wassersportler Lindau wollen gemeinsames Regattazentrum

Der Lindauer Segler Club (LSC) geht in die zweite Runde: Er bewirbt sich nun auch offiziell für die öffentlich ausgeschriebenen Räume in der Schiffswerfte 4, um dort ein Ausbildungs- und Regattazentrum zu schaffen. Dabei will er auch mit anderen Lindauer Wassersportvereinen zusammenarbeiten. Der Yacht Club Lindau, der Bodenseesportfischereiverein Lindau, der Wassersportverein Kleiner See und der Freiwillige Seenotdienst sollen ebenfalls im künftigen „Vereinssportzentrum Schiffswerfte“ unterkommen.

Miete für drei Euro pro Quadratmeter

Die Stadt ist Eigentümerin des denkmalgeschützten Gebäudes Schiffswerfte 4, das nun teilweise neu vermietet werden soll. Bereits im September hatte der LSC, der bereits seit 50 Jahren dort Mieter ist, Interesse an den freiwerdenden Flächen signalisiert, um seine Ausbildungsarbeit auszubauen. Doch daraus wurde nichts: Der Finanzausschuss hatte im Dezember in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, Theaterwerkstatt und GTL-Trupps der Insel in den Werkstatträumen in der früheren Schiffswerft unterzubringen.

Im Januar schrieb die Stadt nun Büro- und Gewerbeflächen in der Schiffswerfte öffentlich aus. Insgesamt stehen zehn sanierungsbedürftige Räume in Erdgeschoss und Dachgeschoss zur Verfügung. Der LSC hat nun ein offizielles Mietangebot eingereicht: Er will die Räume für einen Quadratmeterpreis von 3 Euro für 30 Jahre mieten und als „Ausbildungszentrum Segeln“ nutzen. Der LSC-Nachwuchs, 134 Kinder und Jugendliche, sollen hier genauso unterrichtet werden wie Mädchen und Jungs, die im Rahmen einer Kooperation mit den Schulen den Segelsport kennenlernen.

„Bei uns liegt ein großer Fokus auf der Ausbildung und der Zusammenarbeit mit den Schulen“, sagt Karl-Christian Bay, Vorsitzender des LSC. Seit 2016 arbeitet der LSC mit mehreren Schulen zusammen, um auch Kindern außerhalb des Clubs den Zugang zum Segelsport zu ermöglichen. Drei weiterführende Schulen hätten ihr Interesse an diesem Projekt schon bekundet, so Bay. Nach der Absage im Januar sei die Enttäuschung auch dort groß gewesen. Das Projekt könne aber nur ausgebaut werden, wenn der LSC die betreffenden Mietflächen bekomme. Bay: „Mit unserem kleinen Clubhaus kommen wir an Kapazitätsgrenzen.“ Aber auch bei Regatten wie der Rund Um oder bei Events der Deutschen Segelbundesliga bekomme der LSC immer wieder massive Platzprobleme.

Segler wollen das Vereinsheim mit anderen teilen

Der LSC plant aber noch eine weitere Nutzung: Er will die Schiffswerfte als „kooperatives Vereinshaus“ nutzen, wie Bay sagt. „Wir sind unverändert auf die Flächen angewiesen, wir teilen aber gern.“ Mit im Boot sind der Yacht Club Lindau, der Bodenseesportfischereiverein Lindau, der Wassersportverein Kleiner See und der Freiwillige Seenotdienst – und mit ihnen fast 2000 Mitglieder.

Geplant ist, dass sich die Vereine auch gemeinsam um die nötige Sanierung der Innenräume kümmern, für die der LSC Kosten von rund 415 000 Euro brutto veranschlagt. Für die Gebäudehülle sei die Stadt verantwortlich. „Gemeinsam können wir das gut schaffen“, sagt Hans Grossman, Vorsitzender des Bodenseesportfischereivereins, auch wenn er einräumt, dass das Projekt in seinem Verein sehr diskutiert wird. „Es wäre eine klasse Sache, wenn man sich im kleinen Rahmen beteiligen könnte“, sagt Thomas Otto, der Vorsitzende des Yacht Club Lindau, der bislang noch kein Clubhaus hat. Daniel Sandau, Vorsitzender des Wassersportvereins Kleiner See, freut sich, dass „die Wassersportler erstmals so richtig zusammenwachsen“ und hofft auf Synergieeffekte.

Von dieser Lösung profitiere auch die Stadt

Für Andreas Lochbrunner vom LSC ist klar: „Diese Initiative hat Zukunft und Perspektive.“ Ein Ausbildungs- und Regattazentrum würde auch zu der im Bebauungsplan festgesetzten Sondernutzung Wassersport passen. „Unsere Entwicklungsmöglichkeit kann nur in der Nähe des Wassers liegen. Wir können nun mal nicht nach Oberreitnau“, betont Lukas Hummler (LSC). Falls GTL und Theaterwerkstatt die Werkstatträume nicht mehr bräuchten, meldete der LSC auch an diesem Gebäudeteil Interesse an. Von dieser Lösung könnten alle, auch die Stadt Lindau, profitieren, sind sich die Wassersportler einig. Bay: „Die Insel wird auf jeden Fall schöner.“