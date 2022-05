In den sicheren Lindauer Hafen: Wasserschutzpolizei und Wasserwacht retten Segler

Kurze kräftige Sturmböen sind am Donnerstagabend über den Ostteil des Bodensees gezogen und haben den Segler einer österreichischen Jolle in Schwierigkeiten gebracht.

Um kurz nach 18 Uhr wurden am Donnerstag die ehrenamtlichen Rettungskräfte der Wasserwacht Lindau alarmiert, wie Pressesprecher Matthias Müller berichtet. Ein Jollensegler hatte demnach den Notruf gewählt, weil ihm heftige Starkwinde die Besegelung zerrissen hatten. Er drohte in nordöstlicher Richtung an Land gespült zu werden. Seine Position gab er als kurz vor Lindau an.

Segler befindet sich vor Wasserburg

Die Besatzung des Polizeibootes Hecht, welche sich auf Streife befand, stand laut Bericht umgehend in Kontakt mit dem Einsatzleiter-Wasserrettung der BRK-Wasserwacht und meldete die Sichtung eines Segelbootes im Bereich Rheindamm. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich hierbei nicht um den Notrufenden handelte.

Nach erneuter Kontaktaufnahme wurde der Havarist vor Wasserburg lokalisiert. Die Wasserschutzpolizei übernahm die Sicherung der Jolle, so der Bericht weiter. Das Boot samt Skipper wurde dann an die Wasserretter der Wasserwacht übergeben. Ein Check des Seglers habe ergeben, dass er wohlauf war. Das Motorrettungsboot Seewolf schleppte den Mann und sein Boot daraufhin in den Lindauer Hafen.