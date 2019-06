Wasserschildkröten machen es sich in diesem Weiher gemütlich

Eigentlich haben die hier gar nichts verloren, die Gelbwangenwasserschildkröten, von denen zwei hier die frühsommerliche Sonne auf einem Baumstamm genießen. Die leben nun schon einige Jahre hier in dem Weiher im Wäsen, nahe dem Campingplatz, wie Ursula Sauter-Heiler von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt mitteilt. Das dürften nun schon betagte Vertreter ihrer Art sein. Bei den Wasserschildkröten handelt es sich um so genannte invasive Arten, die eingeschleppt oder, wie vermutlich in diesem Fall, einfach ausgesetzt worden sind, da das heimische Aquarium zu klein geworden ist. Die Untere Naturschutzbehörde weiß von den bis zu vier Wasserschildkröten dort im Wäsen, die stehen auf der Beobachtungsliste. Aber da sie offensichtlich keinen Nachwuchs zeugen und auch bei vielen Spaziergängern im Wäsen auf der Beobachtungsliste stehen, lässt man die Tiere da draußen, die offensichtlich gelernt haben, die Winter zu überleben, in Frieden. So können sie sich weiter in Ruhe sonnen, so lange sie nicht auf dumme Gedanken kommen und doch noch Nachwuchsgedanken umnzusetzen. Foto: Christian Flemming