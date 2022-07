Wasserburgs Herren 40 feiern den Aufstieg in die Tennis-Bayernliga

Die Herren 40 des TC Wasserburg spielen in der kommenden Tennissaison in der Bayernliga. Die Spieler des TCW holten sich in der Landesliga ungeschlagen die Meisterschaft. Für zwei weitere Wasserburger Mannschaften endete die Sommersaison 2022 auf Rang zwei.

Nach sieben erfolgreichen Spieltagen ohne Niederlage steigen die Wasserburger damit verdient in die Bayernliga auf. Mit einem 7:2-Erfolg gegen den TC Sonthofen beendeten die Herren 40 am Wochenende eine überaus erfolgreiche Saison in der Landesliga. Die gewonnenen Einzel von Axel Held, Martin Geißler, Florian Grewe und Andreas Haugh brachten den TCW gegen Sonthofen mit 4:2 in Führung. Tobias Gotterbarm und Christian Totzauer verloren ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen.

Einmal mehr bewies Wasserburg anschließend seine Doppelstärke. Sowohl Totzauer/Grewe als auch Held/Andreas Haugh und Geißler/Christian Haugh setzten sich jeweils klar in zwei Sätzen durch. Dem Verfolger Neuaubing reichte der 7:2-Erfolg beim HC Wacker München nicht mehr, um mit Wasserburg gleichzuziehen. Mit 14:0 Punkten nach sieben Spieltagen holte sich Wasserburg Platz eins vor Neuaubing (12:2). Das direkte Duell gegen den Vizemeister hatte Wasserburg auswärts mit 6:3 gewonnen – weil der TCW auch dort alle drei Doppel gewann.

Die Herren 30 des TC Wasserburg haben ebenfalls eine erfolgreiche Saison hinter sich. Die Mannschaft wurde in der Südliga 1 Zweiter. Wasserburgs Herren 50 wurden in der Südliga 1 auch Zweiter.